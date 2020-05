Östringen. (pol/mare) Bei einer Festnahme am Samstagabend in Östringen verletzte sich ein Polizeibeamter so schwer, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Das teilen die Beamten mit.

Kurz vor 21 Uhr sollte ein 35-Jähriger von einer Streife bei der Hermann-Kimmling-Halle kontrolliert werden. Als er die Polizei bemerkte, flüchtete der Mann sofort. Einer der Beamten konnte ihn jedoch einholen und festnehmen. Dabei stürzten beide zu Boden.

Als der Beamte den 35-Jährigen mit Handschließen fesseln wollte, schlug er dem Polizisten den Ellbogen ins Gesicht. Der Polizist wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Der 35-Jährige kam auf die Wache.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Schläger die Dienststelle wieder verlassen. Der 35-Jährigen sieht einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen.