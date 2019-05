Helmstadt-Bargen. (jubu) Stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste eine junge Frau nach einem Unfall am Montag gegen 16.50 Uhr bei Bargen.

Die 23-jährige Smartfahrerin aus Bargen war auf dem Weg nach Hause von der Arbeit auf der Landesstraße L530 von Wollenberg in Richtung Bargen gefahren, als ihr in einer Kurve plötzlich ein Mercedes entgegenkam.

Der junge Mann war seinerseits in der Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit hoher Wucht frontal auf den Smart geprallt. Der Kleinwagen schleuderte in der Folge in einen Acker.

Ein weiteres Auto hinter dem Smart wich, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach links in ein Feld aus.

Die Fahrerin des Smart wurde schwer verletzt und musste im Sinsheimer Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die drei Insassen des Mercedes blieben unverletzt.

Da das Unfallausmaß zunächst unklar war, waren neben einem Rettungshubschrauber auch die Feuerwehren aus Bargen, Flinsbach und Helmstadt im Einsatz. Letztere unterstützten den Rettungsdienst und banden auslaufende Betriebsstoffe.

Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung bis gegen 19 Uhr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Update: Montag, 27. Mai, 19.10 Uhr