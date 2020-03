Eppingen. (rnz) In der orthopädischen Praxis Schneider und Menger in Eppingen wurden laut Mitteilung des Landratsamtes zwei Personen der Praxis positiv auf das Corona-Virus getestet. Dem Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn ist der Fall am 19. März bekannt geworden. Die Praxis wurde noch am selben Tag geschlossen. Patienten, die zwischen Dienstag, 10. März, und Mittwoch, 18. März, in der Praxis in Behandlung waren, könnten sich angesteckt haben. Sie gelten laut Landratsamt alle als Kontaktpersonen.

Weil der Personenkreis nicht sicher zu ermitteln ist, werden die betroffenen Patienten aufgefordert, sich häuslich abzusondern. Beim Auftreten von Symptomen soll Kontakt mit dem Hausarzt aufgenommen werden, außerhalb der Sprechzeiten ist die Nummer 116117 anzurufen.

Die Praxis kann voraussichtlich am Mittwoch, 25. März, einen Notbetrieb aufnehmen. Wer vorher ärztliche Leistungen benötigt, kann sich an eine der Vertretungspraxen wenden: Dr. med. Bachmann in Heilbronn, Dr. med. Carlo Bussi in Bad Friedrichshall und Dr. med. Ludwig Johannes Capeller ins Sinsheim. Bei der Anmeldung muss dringend darauf hingewiesen werden, dass man Patient der Praxis Schneider und Menger und somit eine Kontaktperson ist.