Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist Hagen Zuber jetzt in Zuzenhausen im Amt. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Hagen Zuber ist seit einem halben Jahr Bürgermeister. Im RNZ-Interview spricht er über das Erreichte, was die Gemeinde vor hat, und den Vorteil, nicht in Zuzenhausen zu wohnen.

Herr Zuber, bevor Sie im vergangenen Jahr gewählt wurden, bezogen Sie sich auf den Satz, der neben der Rathaustüre steht: "Erkenne das Richtige, schaffe das Gute": Was haben Sie und Ihr Team bis jetzt Gutes geschaffen?

Hier wurde vieles richtig gemacht, die Weichen in der Vergangenheit von meinem Vorgänger Dieter Steinbrenner richtig gestellt. Ich konnte eine Gemeinde vorfinden, die schuldenfrei und sehr gut aufgestellt ist. Die Ortskernsanierung muss jetzt konsequent weitergeführt werden. Der Bevölkerung soll das "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum" nähergebracht werden, sodass Häuser oder Scheunen aus den 1950er und 1960er Jahren zu Wohnraum werden können. Der Vorteil, wenn man 15 Jahre Kämmerer war: Man weiß, wo die Fördertöpfe sind.

Und was haben Sie erkannt, das noch geschaffen beziehungsweise geändert werden müsste?

Wir werden dieses Jahr mit der Kanalsanierung beginnen. Im Bereich Kinderbetreuung sind wir noch bestens aufgestellt, aber wir merken jetzt, dass der Platz im Kernzeitbereich langsam knapp wird - auch im Hinblick auf das Neubaugebiet. Wir haben eine Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben, um zu sehen, was wir brauchen. Wir werden vermutlich baulich etwas verändern müssen.

Was steht demnächst an?

In der nächsten Gemeinderatssitzung wollen wir die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik beschließen. Dann stehen Kommunalwahlen an. Das "Fest am Fluss" ist für die Gemeinde ein herausragendes Ereignis - hier gibt es Sitzungen mit den beteiligten Vereinen, was mir viel Spaß macht. Wir werden Ende Juni zeigen, dass nicht nur Sinsheim ordentlich feiern kann. Wir schauen, wie wir unsere Immobilien energetisch auf den neuesten Stand setzen können. Die Arbeit wird nicht ausgehen.

Letzte Woche war Spatenstich für das Neubaugebiet "Zehn Morgen":

Als ich kam, hatte ich einen rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Man freut sich drauf. Jedes Mal, wenn das Gebiet auf der Gemeinderatsordnung steht, sind viele Leute im Saal.

Welche Probleme könnten auftauchen?

Wir wissen jetzt schon, dass es mehr Interessenten als Bauplätze geben wird. Wie die Vergabekriterien aussehen, soll der neue Gemeinderat entscheiden. Es können immer Probleme auftauchen. Deshalb hoffe ich auf das Verständnis der Anwohner während der Bauzeit.

Zuzenhausen wächst, wie sieht es mit der Infrastruktur aus?

Wir legen Wert darauf, dass unsere Infrastruktur das verträgt. Junge Familien werden herziehen, weshalb wir über die Kinderbetreuung diskutieren müssen; beispielsweise über die Öffnungszeiten. Da kommt einiges auf die Gemeinde zu, aber deshalb halte ich die Größe dieses Baugebiets auch für genau richtig.

Wie sieht es mit bezahlbarem Wohnraum für Geringverdiener aus?

Die Immobilien, die noch in unserem Besitz sind, werden zu einem verträglichen Preis angeboten. Klar ist, wir liegen in einer attraktiven Gegend, die Bauplätze werden knapper. Das macht sich auch bei den Preisen bemerkbar. Das ist auch unserem Gemeinderat bewusst. Die Gemeinde befindet sich in einem Zwiespalt: Einerseits muss man bezahlbaren Wohnraum anbieten, andererseits darfst du dich nicht unter Wert verkaufen.

Gibt es in Zuzenhausen noch Wachstumspotenzial?

Man darf sich nicht nur nach außen entwickeln. Innerorts gibt es noch leerstehende Bauplätze und Immobilien. Aber das Baugebiet wird für die nächsten Jahre da sein. Wir haben schon Pläne in der Schublade, über die dann entschieden wird.

Die Gemeinde bekommt Glasfaser, die BBV will jetzt mit der Feinplanung beginnen.

Das war eine beeindruckende Vermarktung von der BBV. Jetzt sind wir gespannt, ob darauf auch Taten folgen. Ganz Zuzenhausen erwartet, dass die BBV liefert.

Was ist noch wichtig für die Zukunftsfähigkeit?

Wir sind eine Gemeinde mit hohem Wohnwert. Das Gewerbe ist herausragend und bietet viele Arbeitsplätze. Seit 2017 nehmen wir jährlich über zwei Millionen Euro Gewerbesteuer ein. Es gilt also, den Firmen und der Bevölkerung diese Infrastruktur weiterhin zu bieten. Ein sich in Planung befindliches Rückhaltebecken an der Grenze zu Hoffenheim wäre ein großer Segen für uns. Ein weiterer wichtiger Punkt sind unsere älteren Mitbürger. Hier müssen wir beide Kirchen mit ins Boot bringen, um als Gemeinde ein größeres Angebot für unsere ältere Generation zu schaffen.

Sie wohnen in Lobenfeld, waren zuvor Kämmerer in Dielheim: Ist das nicht ein Nachteil, als Bürgermeister nicht in der "eigenen" Gemeinde zu wohnen?

Ich bin bei nahezu jeder Generalversammlung, jeder Veranstaltung und jedem Geburtstag. Bekannt ist, dass ich vier Kinder habe, die ihr soziales Umfeld in Lobenfeld haben: Sie dort rauszureißen, würde meiner Frau und mir ziemlich schwer fallen. Ich bin hier verwurzelt und die Leute können mich jederzeit erreichen. Seitens der Bürger war es noch nie ein Thema.

Gibt es Vorteile, nicht in der Gemeinde zu wohnen?

Die zehn Minuten, die ich hin und zurück fahre, kann ich kurz abschalten. Denn zu Hause habe ich andere Aufgaben als hier. (lacht)

Apropos Kämmerer: Was ist anders für Sie als Bürgermeister?

Der Kämmerer hält viele Fäden in der Hand. Ich wusste dadurch schon, was auf mich zukommt. Als Bürgermeister hat man mehr mit den Menschen zu tun - das, was ich wollte. Als Bürgermeister muss man mehr führen.

Und welche Tätigkeit macht mehr Spaß?

Ich war gern Kämmerer, bin jetzt aber noch lieber Bürgermeister.

Zuzenhausen ist schuldenfrei, Ihr Vorgänger hat Ihnen die Gemeinde gut aufgestellt "übergeben". Haben Sie einen einfachen Job?

Man hat es mir leicht gemacht, hier anzufangen. Ich kann meine Mitarbeiter nur loben. Die Arbeit macht Spaß, auch die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist sehr harmonisch und von gegenseitigem Respekt geprägt. Keine Schulden machen die Arbeit einfacher, aber einfach ist der Job nie.

Könnten Sie sich vorstellen, eines Tages mal in Zuzenhausen zu wohnen?

Vorstellbar ist vieles, momentan ist das bei uns aber kein Thema.

Was war Ihr bisher schönster Tag als Bürgermeister?

Eigentlich ist jeder Tag schön. Mit dieser Gemeinde hätte ich es nicht besser erwischen können. Ich will gestalten, und das gemeinsam mit den Bürgern.

Und Ihr Schlechtester?

Man muss sich bewusst sein, dass man nicht jedem alles Recht machen kann. Wenn man das vernünftig erklärt, akzeptieren das die meisten.

Wo sehen Sie die Gemeinde in siebeneinhalb Jahren? Gibt es etwas, das Sie Zuzenhausen hinterlassen möchten?

Das Wichtigste, das ich hinterlassen will, sind zufriedene Bürger.