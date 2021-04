In der Häuselgrundhalle werden bald auch über 70-Jährige geimpft. Für eine kleine Gemeinde wie Zuzenhausen, die sechs Mitarbeiter in der Verwaltung beschäftigt, stellt die Organisation eine große Herausforderung dar. BM Zuber äußerte sich dazu im Gremium. Foto: Stoppel

Zuzenhausen. (bs) Eigentlich hätte Bürgermeister Hagen Zuber am Ende der Gemeinderatssitzung guter Stimmung sein können – doch dann entlud sich sein Zorn: Der Bericht der RNZ "Fast alle Kommunen sind dabei" hatte dem Bürgermeister nicht nur das Frühstück, sondern auch in der Folge die Stimmung verdorben. Zuber fühlte sich und seine Gemeinde nicht fair behandelt und machte aus seinem Ärger über das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises keinen Hehl. Von diesem sei Zuzenhausen mit sechs weiteren Gemeinden "an den Pranger" gestellt worden, weil sie mit dem Kreis keine Vereinbarung über Mobile Impfteams getroffen habe. Niemand habe nach den Gründen gefragt, klagte der Bürgermeister und kritisierte den Zeitungsbericht. Die Dezernentin für Gesundheit im Landratsamt habe sich entschuldigt. Das Landratsamt hätte der RNZ die Gemeinden nicht nennen dürfen, habe die Dezernentin zu Zuber gesagt.

Laut Zuber kam es so zur Entscheidung: Wie alle Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis sei auch bei Zuzenhausen mit E-Mail vom 5. Februar das Interesse am "Impfen vor Ort" für Impfberechtigte der Priorität 1, also der über 80-Jährigen, abgefragt worden. Die Gemeinde Zuzenhausen habe fristgerecht ihr Interesse angemeldet aber gleich mitgeteilt, dass wegen der Unterbringung der Kernzeitbetreuung in der Häuselgrundhalle ein Impfen vor Ort nur am Wochenende möglich sei. Der DRK-Ortsverein, der auch seine Unterstützung zusagte, hatte ebenfalls um einen Termin am Wochenende gebeten.

Am 5. März um 22.36 Uhr wurden der Gemeinde die Planungsunterlagen und Handlungsempfehlungen für das Impfen vor Ort übersandt. Die Gemeinde müsse eine Bedarfsabfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern über 80 Jahre und die Terminvergabe durchführen. Angaben zur Zahl der noch nicht geimpften 80-Jährigen könne die Kreisverwaltung, die das Impfzentrum in Sinsheim betreibt, aus Datenschutzgründen nicht machen. Am 8. März erhielt die Gemeinde die Termine für das Impfen: 1. April und 6. Mai, jeweils Donnerstage – verbunden mit der Frage, ob man diese Termine wahrnehmen könne.

Zu diesem Zeitpunkt habe die Bundesregierung noch die Corona-Schutzimpfung durch die Hausärzte ab dem 1. April propagiert. "Ich habe viel Kontakt zu den über 80-Jährigen in der Gemeinde und auch im Gemeinderat herumgefragt", erklärte Zuber. Ergebnis: Die 80-Jährigen waren bereits (teil-)geimpft. Eine Umfrage bei Bürgermeister-Kollegen bestätigte diese Einschätzung mit Ausnahme der Gemeinden in der Brunnenregion. Das Impfzentrum in Sinsheim liege nur sieben Kilometer entfernt, ab April dürften die Hausärzte impfen, und die Gemeinde wisse nicht einmal, wer noch nicht geimpft sei. Da habe man mitten in den arbeitsintensiven Vorbereitungen zur Landtagswahl das Angebot nicht angenommen.

Er habe keine Schwierigkeiten, Fehler zuzugeben, erklärte Zuber. Doch auch im Rückblick komme er zu keinem anderen Ergebnis: "Meine Entscheidung war damals richtig." Der Gemeinderat stellte sich geschlossen hinter die Entscheidung des Bürgermeisters. Der Kreis hätte von Anfang an auf das Impfen vor Ort setzen und auf das teure Impfzentrum verzichten können, wurde im Plenum argumentiert. Oder für Gemeinden in der Größe wie Zuzenhausen sei es doch viel effizienter, einen Sammeltermin für die Bürgerinnen und Bürger im Kreisimpfzentrum anzubieten und die Gemeinde organisiere den Transport, als in jedem Ort ein eigenes Impfzentrum aufzubauen. Zu einer ersten Einschätzung müsse vom Kreis doch wenigstens die Zahl der im Kreiszentrum geimpften über 80-Jährigen aus der Gemeinde genannt werden. Das habe mangels Personenbezug mit Datenschutz nichts zu tun.

Was den Bürgermeister ganz besonders ärgert: Seit Beginn der Corona-Pandemie leisten die sechs Mitarbeitenden in der Gemeindeverwaltung mit Überstunden und Urlaubsrückstellungen "einen kolossalen Job". Nach dem RNZ-Bericht würden sie aus der Bevölkerung gefragt: "Was macht ihr eigentlich?" Dabei habe es das kleine Verwaltungsteam bisher richtig gut gemacht.

Immerhin kommt die Kreisverwaltung jetzt mit einem neuen Angebot. Die Gemeinde erhalte für einen Vor-Ort-Termin 140 Impfdosen, sodass neben den über 80-Jährigen zumindest ein Teil der über 70-jährigen Bürgerinnen und Bürger geimpft werden können. Die Gemeinde werde alle 300 bis 400 Bürger ab 70 Jahre anschreiben und fragen, ob sie vor Ort geimpft werden wollen, berichtete Zuber dem Gemeinderat. Der DRK-Ortsverein wird die Aktion unterstützen, die Feuerwehr sagte in der Sitzung spontan ihre Unterstützung ("so wie die Bundeswehr") zu. Am Ende blieb im Plenum nur noch die Sorge: "Hoffentlich reicht der Impfstoff."

Weiter beschäftigte sich das Gremium mit der Bedarfsplanung und dem Stellenplan für das Kindergartenjahr 2021/2022, was nach kurzer Beratung einstimmig beschlossen wurde. Das Kinderreich hat für die unter Dreijährigen bereits zwei Gruppen, und Amtsleiterin Carmen Seel rechnet für das Jahr 2022/2023 mit der dritten Gruppe. Dann sind alle Raumreserven im Kinderreich ausgeschöpft, womit der Beschluss zum Bau der Schülerbetreuung richtig gewesen sei, war sich der Gemeinderat einig.

Zügig erfolgte die Auftragserteilung zur Behebung eines fehlerhaften Anschlusses an den Verbandskanal an die Firma Hauck in Waibstadt (außerplanmäßige Kosten von rund 32.000 Euro). Die neue Feuerwehrsatzung samt Kostenersatz-Satzung und Feuerwehrentschädigungssatzung wurden beschlossen und für einen Bauantrag für ein Einfamilienhaus im Neubaugebiet "Zehn Morgen" nach lebhafter Debatte nur geringfügige Befreiung von den Festlegungen des Bebauungsplanes erteilt. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.