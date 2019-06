Von Christiane Barth

Zuzenhausen. Eine Plage sind die Fliegen, die sich bei den derzeitigen heißen Temperaturen um die Mülltonne häufen. Ein Problem, das vermeidbar gewesen wäre, findet Peter Schmitt, wäre nämlich der Abfallbehälter ordnungsgemäß geleert worden. Das Versäumnis ärgert ihn, zumal, wie er betont, es nicht das erste Mal gewesen sei, dass seine Tonne beim Einsatz des Müllautos unberührt geblieben sei. Nun ist Peter Schmitt verärgert. Seine Anrufe bei der AVR in Sinsheim haben seinen Groll nicht geschmälert.

Ignoriert, vergessen oder gar übersehen? Was der Grund dafür ist, dass die braune Tonne ihre volle Ladung behielt, vermag der Anwohner nicht zu sagen. Da kann er nur mutmaßen. Doch ein Blick in die Straße verrät ihm: Seine Tonne wurde ordnungsgemäß abgestellt am Rande seines Anwesens. Peter Schmitt hat es bislang vermieden, den sperrigen Behälter ganz auf den Gehweg oder gar auf die Straße zu stellen. Denn was er von einem Juristen weiß, lässt ihn stets akribisch darauf achten, dass der Behälter keine Passanten behindert. Denn würden diese etwa über die Räder der Tonne stürzen und sich verletzen oder würden sie beim Ausweichen auf die Fahrbahn gar von einem Auto angefahren, wäre der Hauseigentümer haftbar, hat Peter Schmitt erfahren. Dies will er lieber nicht riskieren. Gut sichtbar ist die Tonne dennoch, und außer mit dem Biomüll habe er bislang auch noch niemals Schwierigkeiten bei der Abholung gehabt. "Am Pfingstdienstag wurde sie jedoch wieder einfach stehen gelassen", beschwert sich Schmitt und hat nun ein Problem mit den vielen Fliegen, die von den Ausdünstungen des feuchten Gemischs im Schlund der Tonne angelockt werden.

Ob sich durch den Feiertag an Pfingsten, der den Abfuhrtermin um einen Tag verschob, auch die Aufmerksamkeit der AVR-Mitarbeiter verschoben haben mag? Die Abholung der grünen Tonne in der gleichen Woche habe wie immer gut funktioniert, doch von dem Müllauto, das den Biomüll einsammelt, habe er weit und breit keine Spur gesichtet, berichtet Peter Schmitt, wenngleich die Tonnen der Nachbarn einwandfrei geleert worden seien.

Also hängte sich der etwas verärgerte Bürger ans Telefon und rief an bei der AVR, wo man ihm versprochen habe, das Versäumnis zu beheben. Zwei Tage später habe er einen Anruf von einem Mitarbeiter bekommen, bei dem ihm der Mann unterstellt habe, seinerseits versäumt zu haben, die Tonne überhaupt vors Haus zu stellen. Dies empörte Peter Schmitt noch mehr. Zudem habe ihn der Anrufer ermahnt, den Abfallbehälter ordnungsgemäß auf dem Gehweg, sogar auf der Bordsteinkante, zu parken. Aber das will Peter Schmitt aus juristischen Gründen ja nicht.

Auch Nachbarn rollten die Tonne lediglich bis an die Grundstücksgrenze, versichert Schmitt und hält somit die Platzierung nicht für die Ursache für die versäumte Abfuhr. Dass möglicherweise am Gehweg parkende Fahrzeuge die Sicht auf seinen Biomüll verhindert haben könnten, sei dagegen nicht ausgeschlossen. Dies hält auch Gerhard Bartel gar nicht mal für so unwahrscheinlich: Der Leiter des Logistik-Standortes in Dossenheim, Dreh- und Angelpunkt der Müllfahrzeuge, räumt ein: "Dass eine Tonne übersehen wird, kann durchaus mal vorkommen. Das will ich gar nicht ausschließen." Doch die Reklamationen machten gerade mal ein Tausendstel der Abfuhrhaushalte aus. "Das ist nichts Dramatisches", beteuert Bartel, der von der Beschwerde des Zuzenhausener Bürgers weiß und versichert: "Warum die Tonne vergessen wurde, ist nicht mehr nachvollziehbar, aber sie wird nun bei der nächsten Leerung auf jeden Fall berücksichtigt."