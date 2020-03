Zuzenhausen. (bs) Beim Lärmschutz kann man dem Gesetzgeber, Behörden und Gemeinden nun wirklich keinen wilden Aktionismus vorwerfen. Die Richtlinie "2002/49/EG" des Europäischen Parlaments und des Rats vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm wurde im Jahr 2005 wurde von der Bundesrepublik Deutschland im Bundesimmissionsschutzgesetz national umgesetzt. Ziel der EU-Richtlinie ist die Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus, und so sollten die Kommunen bis zum 30. Dezember 2012 Lärmkarten für die Hauptverkehrsstraßen mit einem hohen Verkehrsaufkommen von mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen im Jahr erstellen. Die Lärmaktionsplanung selbst liegt ausschließlich in der Verantwortung der Städte und Gemeinden.

Auf der Grundlage der Lärmkarte beschloss der Gemeinderat Zuzenhausen im März 2015 einen Lärmaktionsplan und stellte einen Antrag beim Regierungspräsidium Karlsruhe auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer in Teilen der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 45 in den Nachstunden von 22 bis 6 Uhr. Rund 30 Behörden und Institutionen, vom Regierungspräsidium bis zum Automobilclub, konnten zum geplanten Lärmaktionsplan Stellung nehmen. Nach einigem Zögern genehmigte das Regierungspräsidium die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg reagierte und veröffentlichte im Oktober 2018 einen Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung in neuer und deutlich erweiterter Form. Die Auslösewerte für die Möglichkeit zur Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden herabgesetzt: für die Tageszeit von 70 auf nun 65 Dezibel und zur Nachtzeit von bisher 60 auf nun 55 Dezibel.

Lärmaktionspläne sind von den Gemeinden nach fünf Jahren zu überprüfen. "Fünf Jahre sind seit der Beschlussfassung rum", wies Bürgermeister Hagen Zuber den Gemeinderat auf den Handlungsbedarf zur Fortschreibung des Lärmaktionsplans hin. Durch ein höheres Verkehrsaufkommen und die inzwischen herabgesetzten Grenzwerte sei eine Ausweitung der Geschwindigkeitsbeschränkung in der Ortsdurchfahrt zur Nachtzeit nicht auszuschließen.

Die Gemeinderäte hätten gerne eine Ausweitung der Lärmschutzmaßnahmen auf die Horrenberger Straße gesehen. Dafür sei das Verkehrsaufkommen wahrscheinlich nicht ausreichend, und die Bahn müsse diese strengen Normen nicht einhalten, war Bürgermeister Zuber durchaus skeptisch.

Doch jetzt sollen die Experten in Aktion treten: Daten aus der Lärmkartierung 2014 müssen aktualisiert werden, Verkehrszählungen am Knotenpunkt Bundesstraße 45/Kreisstraße 3174 durchgeführt werden, und danach sollen Lärmemissionspegel aller Straßen berechnet werden. Eine "Lärmkartierung mit geschlossenen Netzstrukturen" und eine Betroffenheitsanalyse – selbstverständlich mit Erläuterungsbericht – müssen erstellt werden.

Der Gemeinderat beauftragte einstimmig das Büro "Koehler & Leutwein" aus Karlsruhe mit der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes für Zuzenhausen. Das Fachbüro hatte bereits den Lärmaktionsplan 2015 erstellt. Bürgermeister Zuber erwartet Kosten von rund 12.000 Euro, für die es zu seinem Leidwesen keinen Zuschuss gibt.

Autofahrer müssen in der Ortsdurchfahrt von Hoffenheim kommend zur Nachtzeit kräftig auf die Bremse drücken. In Teilen der Ortsdurchfahrt gilt aus Lärmschutzgründen die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Ob diese Maßnahme ausreicht, soll in der Fortschreibung des Lärmaktionsplans überprüft werden.