Zuzenhausen. (bs) "Alle Zahlen sind noch sehr, sehr vage", warnte Bürgermeister Hagen Zuber vor dem Halbjahresbericht des Kämmerers Dieter Neuberger. Der Gemeinderat muss im Laufe eines Jahres über den Stand des Haushaltsvollzugs unterrichtet werden. Außerdem hat der Kämmerer eine unverzügliche Berichtspflicht, wenn sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert. Nach dem Einbruch der Wirtschaft und der Steuereinnahmen aufgrund des Corona-Shutdowns wird auch die Gemeinde Zuzenhausen Mindereinnahmen und Pandemie-Mehrausgaben zu verkraften haben. So viel ist sicher. Nur wie hoch sind diese tatsächlich?

Bei den Elternbeiträgen im Kindergarten hat Neuberger ein Minus von 37.000 Euro errechnet, das der Landeszuschuss von 18.000 Euro nur teilweise ausgleicht. Bei den Wasser- und Abwassergebühren klafft gar ein Loch von 90.000 Euro. Dagegen liefern die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde ohne Einbuße Strom. Beim Strom- und Holzverkauf sowie bei den Konzessionsabgaben werden keine Einbußen erwartet.

Die Gewerbesteuer kam im vergangenen Jahr mit rund drei Millionen Euro im 50-jährigen Vergleich auf ein Rekordhoch. Für dieses Jahr setzte der Gemeinderat Gewerbesteuereinnahmen von zwei Millionen Euro an. Nur drei Mal waren in den vergangenen 50 Jahren die Gewerbesteuereinnahmen höher. Mit Stand 30. Juni 2020 hätte die Gemeinde bei der Gewerbesteuer nur eine Einbuße von 50.000 Euro, also gerade mal ein Defizit von 2,5 Prozent zu verkraften. "Abwarten", war das skeptische Fazit im Plenum.

Doch die gute Ertragslage führt zu hohen Umlagen. Rund zwei Millionen Euro muss die Gemeinde nahezu unverändert für die Kreisumlage (936.700 Euro), die Finanzausgleichsumlage (849.500 Euro) und die Gewerbesteuerumlage (200.000 Euro) aufbringen. An den Abwasserzweckverband muss Zuzenhausen insgesamt 366.100 Euro abführen. Für Bürgermeister Zuber jedoch kein Anlass zur Klage. "Andere wären froh, sie hätten unsere Lasten."

Der Ergebnishaushalt hätte planmäßig mit einem Defizit von 164.500 Euro abgeschlossen. Das war für Kämmerer Neuberger bereits eine bittere Pille. Durch Mindereinnahmen an der Einkommenssteuer von 144.000 Euro, den Wasser- und Abwassergebühren (90.000 Euro weniger) der Gewerbesteuer (minus 50.000 Euro) dem Umsatzsteuer-Anteil, der 15.000 weniger beträgt und dem Ausfall bei den Kindergarten-Elternbeiträgen von 37.000 Euro sowie den Familienleistungsausgleich (minus 11.500 Euro) steigt das Defizit im Ergebnishaushalt auf 512.000 Euro. "Es kann noch schlimmer kommen.", bereitet sich Neuberger schon mal auf dicke rote Zahlen vor.

Denn wesentlich mehr Verlässlichkeit bei den Einnahmen erwartet der Kämmerer von der Sondersteuerschätzung im September. Der gerade von der gemeinsamen Finanzkommission beschlossene Kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt von 4,27 Milliarden Euro sorgt bei Zuber noch nicht für Entspannung. "Mal abwarten, wie groß unser Finanzloch am Ende ist und was bei der Gemeinde als Finanzhilfe ankommt."

Bis zur Sondersteuerschätzung im September geben sich Bürgermeister und Gemeinderat gelassen. "Wir sollten trotz Pandemie positiv in die Zukunft schauen", sieht Zuber noch keinen Anlass, geplante Investitionen zu stoppen. Die Kanalsanierung Gartenstraße in offener Bauweise wurde gerade abgeschlossen, die Wirtschaftswege Wingertshäusel und Schlettich sind instandgesetzt. Der Bau der Mehrgenerationen Freizeitanlage wurde gestartet, die Aufträge zur Sanierung der Alten Schule sind vergeben, Lüftung und Sanierung der Beleuchtung in der Häuselgrundhalle erfolgen in der Sommerpause, und auch die Erneuerung der Heizungsanlage in der Montessori-Schule duldet keinen Aufschub.

Die Signale der Gewerbetreibenden seien zuversichtlich, die Liquidität der Gemeindekasse sei kein Problem. Belastet ist für Bürgermeister Zuber allerdings der Ergebnishaushalt durch das Defizit für die kommenden Generationen.