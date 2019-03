Ein Mitarbeiter des Bauhofs schaufelt den aus Rindenmulch bestehenden Fallschutz an die Stahlpfähle des neuen Plattformhauses. Eine neue Schaukel mit Reckstange, "Römische Ringe" und eine Strickleiter werden ebenfalls installiert. Die alte Rutsche ist noch zu gebrauchen und wurde an das neue Haus angebaut. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Der Frühling steht vor der Tür und somit auch die Zeit der Spielplätze. Zwar hat die Gemeinde den Spielplatz "Etzwiese" hinter dem Gebäude der "Anpfiff ins Leben"-Stiftung am Ende der Straße "Im Städtl" für eine Woche gesperrt, kann dafür aber auch einen guten Grund anführen: Derzeit installiert der Bauhof neue Spielgeräte beziehungsweise tauscht alte, marode aus.

Vor Ort haben die drei Bauhofmitarbeiter zunächst alten Rindenmulch, der als Fallschutz dient, entfernt, um neue Fundamente zu legen. Die sind nötig, da die Holzpfähle des neuen Plattformhauses und der Schaukel mit Reck auf Stahlstützen stehen, erklärt Bernhard Müller vom Bauhof. "So kann das Fundament der Geräte nicht wegfaulen."

Durch die tobenden Kinder würden die Fundamente ständig freigelegt und die Feuchtigkeit und das Trocknen habe die alten Pfähle aus dem Jahr 2002 morsch gemacht. Mit den neuen Stahlpfählen sei das ausgeschlossen. Danach wird neuer Rindenmulch - insgesamt 30 Kubikmeter - etwa 20 Zentimeter hoch aufgeschüttet. So ist auch der Stahl am Ende der Pfähle nicht mehr zu sehen.

Die alten Geräte, laut Müller haben sie "ihre Pflicht erfüllt", wurden vom Bauhof abgebaut, und das Holz wurde recycelt. Die alte Stahlrutsche kann sogar weiterhin benutzt werden, sie wurde ans neue Häuschen montiert. Nach dem gemeinsamen Aufbau mit Mitarbeitern der Spielgerätefirma hat der Bauhof das Lerchen- und Kiefernholz noch mit einer ungiftigen Spielplatzlasur bestrichen. Das Holz aus höheren Lagen sei widerstandsfähiger, da es langsamer wachse und somit ideal für Spielgeräte. "Die müssten wieder 15 Jahre halten - vorausgesetzt, es wird nix zerstört", schätzt er.

Bernhard Müller, der zertifizierter Spielplatzprüfer ist, kontrolliert die Spielplätze der Gemeinde wöchentlich auf Vandalismusschäden, und schaut, ob Glasscherben oder Steine im Mulch liegen, ob eine Schraube fehlt oder Holz abgesplittert ist. Bei einem älteren Gerät haben Unbekannte sogar Stahlringe zum Hangeln, die mit einem Stahlseil befestigt sind, abgeschnitten. "Schade", findet Müller.

Auch sie werden jetzt ersetzt. Neben den wöchentlichen Inspektionen stehen größere, vierteljährliche Prüfgänge auf Müllers Programm; einmal im Jahr, wie jetzt im Frühling, gibt es eine Hauptinspektion. Dabei wird alles in einem Prüfbuch dokumentiert. "Ganz schön viel Arbeit", sagt der Mann vom Bauhof. Und auch für die Arbeiten bei der "Etzwiese" sind alle drei Bauhofmitarbeiter für rund eine Woche beschäftigt.

"Wir legen Wert darauf, dass unsere Spielplätze auf Vordermann sind", sagt Bürgermeister Hagen Zuber im Gespräch mit der RNZ. "Ich bin ja selbst Vater von vier Kindern." Die Renovierung des Spielplatzes gehöre sich für eine "kinderfreundliche Gemeinde", und dies lasse sich die Stadt auch etwas kosten: "Wir nehmen ein paar Euro in die Hand", sagt das Stadtoberhaupt. Insgesamt sind das rund 12.600 Euro, inklusive der Baggermiete in Höhe von rund 450 Euro. Die Bauhof-stunden sind in diesem Preis noch nicht eingerechnet.

Der Spielplatz bekommt ein neues Plattformhaus der Firma "Richter Spielgeräte" für rund 8500 Euro und eine Schaukel mit Reck für gut 2600 Euro spendiert. 13 sogenannte Römische Ringe und eine Strickleiter der Firma "Sauerland Spielgeräte" werden ebenfalls installiert - die kosten knappe 1100 Euro. Die Kosten für den Rindenmulch seien noch nicht bekannt. Dankbar zeigt sich Zuber über eine Spende des Kerwevereins "Zuzehaiser Briggehossler", der letztes Jahr 1500 Euro für Spielgeräte an die Stadt übergab. Dieses Geld werde nun für die Spielplatzerneuerung genutzt, erklärt der Bürgermeister.

Am Montag will Bernhard Müller den Platz zur Freude der Kinder wieder öffnen. "Unsere Spielplätze sind gut frequentiert", weiß er aus seinen wöchentlichen Inspektionen. Dann wird er sich mit seinen beiden Bauhofkollegen zum Spielplatz in der Goethestraße aufmachen. "Da wird es nicht so aufwendig", sagt er.