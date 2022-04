Die 41-jährige Schmidtke lebte in ihrem bisherigen Leben meist an Flüssen. Ihre Kindheit verbrachte sie im niedersächsischen Oberndorf an der Oste, im Studium in Münster wohnte sie an dem Flüsschen mit dem Namen Aa, während ihrer Arbeit an der Universität Heidelberg wohnte sie am Neckar und jetzt in Zuzenhausen an der Elsenz.

Nach dem Abitur studierte sie evangelische Theologie. Nach zwei Jahren als Hilfskraft am Seminar für Systematische Theologie der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster legte sie 2007 ihr erstes theologisches Examen bei der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover ab.

Fünf Jahre lang war sie als Akademische Mitarbeiterin am Ökumenischen Institut der Universität Heidelberg tätig. Es zog sie dann in die Heimat als Vikarin und später als Pastorin im Ehrenamt in die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover zurück, wo sie ihr zweites theologisches Examen ablegte. Sechs Jahre arbeitete Schmidtke dann als Akademische Mitarbeiterin am Ökumenischen Institut der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. (oh)

