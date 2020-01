Schäden an der Anlage machen eine Sanierung erforderlich. Foto: Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. (bs) Zwanzig Jahre nach ihrer Einweihung weist die Leichtathletikanlage im Sportzentrum Häuselgrund deutliche Schäden auf. Im Tartanbelag der Sprintstrecke, der Weitsprunganlage und des Basketballfeldes sind Löcher und Risse. Auf der Laufbahn sprießt das Moos und in der Kugelstoßanlage das Gras. Der Sanierungsbedarf war auch im Gemeinderat unstrittig. Nach einem Ortstermin im Sommer wollten die Gemeinderäte nicht nur einfache Reparaturarbeiten in Auftrag geben.

Stattdessen stellte sich das Gremium die Frage, ob man die nur saisonal genutzte Leichtathletikanlage nicht komplett umgestalten und für eine breitere Nutzung öffnen könne. Zudem seien drei Kugelstoßanlagen einfach zu viel. Wenn man die Weitsprunganlage verlege, wäre noch Platz für eine Mehrgenerationen-Freizeitanlage. "Da machen wir mehr draus", war sich der Gemeinderat schnell einig.

Zuzenhäuser von Jung bis Alt sollen nach den Planungen von Diplom-Ingenieurin Ines Breiding künftig auf der Freizeitanlage spielen, klettern und rutschen können. Die Förderung des EU-Programms „Leader“ macht dem Umbau zu einer Mehrgenerationen-Freizeitanlage möglich. Skizze: IFK-Ingenieure Mosbach.

Diplom-Ingenieurin Ines Breiding vom Planungsbüro IFK aus Mosbach sammelte die Ideen und überplante die Sportanlage zu einer Mehrgenerationen-Freizeitanlage. Änderungswünsche des Gemeinderats wurden eingearbeitet und Bürgermeister Hagen Zuber stellte mit der Planungsidee einen Zuschussantrag bei "Leader", einem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union. In der Sitzung des "Leader"-Auswahlgremiums im November wurde der Antrag vom Bürgermeister vorgestellt und das Projekt aus Zuzenhausen wurde befürwortet. "Mit der zweithöchsten Punktzahl", verkündete Zuber nicht ohne Stolz.

Für die Sanierung und den Umbau der Sportanlage werden Kosten von knapp 345.000 Euro erwartet. Darauf hat die "Leader"-Geschäftsstelle einen Zuschuss von rund 174.000 Euro in Aussicht gestellt. Für den Bürgermeister ist klar: "Ohne den Zuschuss wäre ein Umbau der Anlage nicht möglich."

Nach den Planungen soll die Weitsprunganlage neben die Laufbahn verlegt werden. In die ehemalige Sprunggrube soll ein Kletterkunstfelsen gesetzt und daneben ein Trampolin aufgestellt werden. Die jüngsten Zuzenhäuser sollen einen Sandkasten mit Schattendach erhalten. Die Dorfjugend kann ihre Balance am Ende der Kugelstoßanlage künftig auf einer Slackline trainieren.

Jung und Alt sollen künftig in einer Calisthenics-Station ihre Kraft und gleich daneben in Outdoor-Geräten ihre Fitness trainieren können. Im Zentrum der Anlage bleibt ein Bolzplatz mit Ballfangzaun und zwei Toren mit integrierten Basketballkörben. Den anschließenden Hang will man für eine multifunktionale Podestfläche und eine extrabreite Stahl-Hangrutsche nutzen.

Zahlreiche Sitzgelegenheiten sollen zum Beobachten der Sportler oder zum Ausruhen einladen. In dieser neuen Form werde die Anlage von der Bevölkerung besser angenommen und werte das Sportzentrum Häuselgrund und das Neubaugebiet in der weiteren Umgebung enorm auf. Bürgermeister Zuber hat keinen Zweifel: "Ein tolles Projekt."

Der Gemeinderat teilt diese Meinung und stimmte der Überplanung der Sportanlage zu einer Mehrgenerationen-Freizeitanlage einstimmig zu und beauftragte das Büro IFK-Ingenieure in Mosbach mit der Planung. Zuvor waren drei Planungsangebote eingegangen.