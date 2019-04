Die Bundesstraße 45, auf der täglich etwa 14 000 Fahrzeuge rollen, muss vom Ortsausgang Zuzenhausen in Richtung Meckesheim bis zur Abzweigung nach Eschelbronn saniert werden. Egal ob Voll- oder Teilsperrung: Auf die Gemeinde kommen dadurch Probleme zu. Foto: Orths

Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Da kommt was auf die Gemeinde zu: Die Bundesstraße B45 muss vom Ortsausgang Zuzenhausen bis zum Abzweig nach Eschelbronn saniert werden. Hier soll auf einem Abschnitt von rund 1,6 Kilometer Länge die Fahrbahndecke erneuert werden. Voraussichtlicher Baubeginn mit Sperrung der Straße soll gegen Ende des Jahres sein.

Grund für die Sanierung sind Spurrillen, die sich mit Wasser füllen, das im Winter dann die Straße beschädige, erklärte ein Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit Sitz in Heidelberg. Die oberen beiden Schichten der Fahrbahn müssten deshalb abgefräst und dann erneuert werden. Die B45 sei auf diesem Abschnitt sehr eben, weshalb das Wasser dort nicht abfließe. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ließe sich noch nicht genau sagen.

Dies hänge davon ab, ob die Straße voll oder halbseitig gesperrt werde, hieß es auf RNZ-Anfrage. Das Präsidium geht aber in jedem Fall "von drei bis vier Wochen" aus. Wie viel die Maßnahme kosten wird, kann auch das Regierungspräsidium Karlsruhe noch nicht sagen.

Wer entscheidet, in welcher Form die Straße gesperrt wird? "Die Verkehrsbehörden, die Polizei und wir", sagt der Präsidiumsmitarbeiter. Ein Kriterium, ob eine halbseitige Sperrung möglich ist, sei die Fahrbahnbreite. Es müsse ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, damit die Arbeiter während des Fräsens gefahrlos arbeiten können.

Dieser Abstand richte sich auch nach der Geschwindigkeit, die dann auf der anderen Straßenseite gelte. Sollte es zu einer halbseitigen Sperrung kommen, würde der Verkehr immer nur in eine Richtung geführt - zuerst auf der einen Straßenseite, dann auf der anderen. Eine Ampelschaltung sei ausgeschlossen.

Dies bedeutet, dass in jedem Fall eine Umleitungsstrecke eingerichtet werden muss, diese sei "sehr weiträumig", stehe aber noch nicht fest, sagte der Präsidiumsmitarbeiter. Durch Zuzenhausen rollen täglich rund 14.000 Fahrzeuge, teilt das Regierungspräsidium mit.

Was bedeutet das für Zuzenhausen? Bürgermeister Hagen Zuber sagte im Gespräch mit der RNZ, dass er von dem Vorhaben bisher nur auf einer Verkehrstagesfahrt mit dem Polizeipräsidium und dem Ordnungsamt Sinsheim erfahren habe. Zur Diskussion stehen entweder eine Voll- oder eine Teilsperrung des Abschnitts. "Schon eine Teilsperrung wäre krass", sagt Zuber, "eine Vollsperrung wäre mehr als eine Riesen-Herausforderung" für die Gemeinde.

Problematisch: Die einzige Zufahrt zum Gewerbegebiet befindet sich auf dem sanierungsbedürftigen Abschnitt. Der Zugang wäre laut Präsidium "jederzeit möglich". Allerdings immer nur aus einer Richtung, also entweder aus Richtung Hoffenheim oder aus Meckesheim. Verkehr, der aus der anderen Richtung käme, müsste die eben genannte "sehr weiträumige" Umleitung nutzen.

Hagen Zuber hat seine Bedenken in einem Brief ans Sinsheimer Ordnungsamt und das Regierungspräsidium geäußert. "Mein Job als Bürgermeister ist es, auf die Gefahren für Zuzenhausen hinzuweisen," sagte er der RNZ. Eine schon existierende Umleitungsstrecke nach Meckesheim ist der Landwirtschaftsweg, der westlich der Bahnschienen parallel zur B45 verläuft.

Zuber gibt zu bedenken, dass am Häuselgrundweg die gleichnamige Grundschule und das Jugendzentrum der TSG Hoffenheim stehen. Auch befindet sich die Montessori-Schule am Hubweg in der Nähe. Dies sei "ein großes Problem" bei einer Sperrung. Auch Werner Schleifer, Leiter des Ordnungsamts Sinsheim, sagt, dass eine Vollsperrung mit Umleitung "nicht ganz einfach" wäre.

Das Regierungspräsidium teilt auf Anfrage mit, dass man den Verkehr nicht über einen Feldweg leiten werde. Dennoch sind sich sowohl der Bürgermeister als auch das Präsidium bewusst, dass viele Einheimische diesen Weg kennen und wohl auch nutzen werden. Die Gefahr für Kinder bliebe also. Zuber will vermeiden, dass "man erst zwei Wochen vorher" von Beginn der Arbeiten erfährt. Er hat Verständnis für die Fahrbahnsanierung, wünscht sich aber, dass die Bedenken der Gemeinde mit einbezogen werden. Er wartet jetzt, wie Werner Schleifer, auf die Ansage des Regierungspräsidiums.