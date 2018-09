Zuzenhausen. (dpa-lsw) Unter Drogeneinfluss hat ein 34 Jahre alter Mann in Zuzenhausen einen schweren Unfall verursacht. Verletzt wurde nach Polizeiangaben vom Sonntag niemand. Allerdings wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, als der 34-Jährige am Freitagmorgen an einer Kreuzung einer 46 Jahre alten Autofahrerin die Vorfahrt nahm und mit ihr zusammenstieß. Aufgrund der Wucht der Kollision kam der Unfallverursacher erst 30 Meter halb auf dem Gehweg, halb in einem Vorgarten zum Stehen.

Der 34-Jährige war ohne Wissen der Fahrzeughalterin, mit der er in einer Wohngemeinschaft lebt, mit deren Auto unterwegs. Zudem fuhr er ohne Führerschein. Wie sich herausstellte, waren die Außenprofile der beiden Vorderreifen komplett abgefahren.