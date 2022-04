Zuzenhausen. (bs) Die Elsenztalgemeinde hat sich im Jahr 2022 ein großes Investitionsprogramm auferlegt. Hohe Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2020 und 2021 machen es möglich. Mitten in Corona-Zeiten fährt die kleine Gemeinde Steuereinnahmen in Rekordhöhe ein und steigt damit zu den finanzstärksten Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises auf. Doch Zuzenhausens Gemeinderat ist von langen Wunschzetteln oder gar Euphorie über die Gestaltungsmöglichkeiten weit entfernt. Der Blick der Gemeinderäte ist fest auf die hohen Umlageleistungen im Jahr 2023 gerichtet, die einen Teil der hohen Steuereinnahmen wieder aufzehren.

Schon im laufenden Jahr 2022 muss Kämmerer Dieter Neuberger Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlagen von insgesamt etwas mehr als 2,5 Millionen Euro ins Budget einplanen. Und für das kommende Haushaltsjahr 2023 hat Neuberger bereits eine Rekord-Umlage-Zahlung von knapp 3,4 Millionen Euro errechnet. Bürgermeister Hagen Zuber dankte seinem Kämmerer für das "große Werk, auch wenn die Zahlen nicht so sind, wie er sie will". Sehr hohe Rücklagen und keine Kapitalerträge, sehr hohe Einnahmen und ein negatives Ergebnis, Neuberger reibt sich noch am 2019 eingeführten Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR). Dies schafft zwar Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz, bereitet aber selbst finanzstarken Gemeinden wie Zuzenhausen Probleme, einen ausgeglichenen Etat zu verabschieden.

Hintergrund Ergebnishaushalt: Erträge: 6.686.900 Euro, Aufwendungen: 7.122.300 Euro, ordentliches Ergebnis: minus 435.400 Euro Finanzhaushalt: Einzahlungen: 6.485.500 Euro, Auszahlungen: 6.784.300 Euro, Zahlungsmittelüberschuss: minus 298.800 Euro Einzahlungen aus Investitionen: 1.530.800 Euro, Auszahlungen aus Investitionen: 3.119.400 Euro Finanzmittelbedarf: minus 1.588.600 Euro Saldo Finanzhaushalt: minus 1.887.400 Euro Kredite: 0 Euro Schulden: 0 Euro Steuersätze: Grundsteuer A + B: 340 vom Hundert Gewerbesteuer: 340 vom Hundert (bs)

"Wir stehen hinter den Zahlen und Projekten", befürwortet Zuber die Finanz- und Investitionspolitik. Die Gemeinde habe neben hohen Umlagen einen hohen Aufwand für Unterhaltungen und wolle schuldenfrei bleiben. Das größte Projekt im Jahr 2022 ist die Kanal-, Wasserleitungs- und Straßensanierung in der Straße "Am Steinig". Knapp eine Million Euro wird diese Tiefbaumaßnahme kosten. Für Kanal- und Straßensanierungen in Von Venningen-Straße, Eckweg sowie im Ortsteil West sind weitere 984.000 Euro eingeplant. Im Rahmen der Beratungen wurden die Kanalsanierung im Johann-Peter-Hebel-Weg für 22.600 Euro und die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Hubweg für 10.000 Euro noch in den Haushalt aufgenommen.

Richtig viel Geld nimmt die Gemeinde für den Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen (RLT) in der Häuselgrundschule und im Kindergarten "Kinderreich" in die Hand. Nach intensiven Beratungen mit Experten hatte sich der Gemeinderat gegen mobile Luftreinigungsgeräte und für die Investition in RLT-Anlagen entschieden. Im Gegensatz zu mobilen Luftreinigern führen RLT-Anlagen Frischluft zu, reduzieren die Luftfeuchtigkeit und ermöglichen eine Wärmerückgewinnung. Das spart Energie und ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, war das Plenum in den Entwurfsberatungen überzeugt. Nur vier Wochen später musste Neuberger den Haushaltsansatz bereits um 67.000 Euro auf 517.000 Euro erhöhen.

Der Gemeinderat zeigte sich wenig beeindruckt und erteilte an das Ingenieurbüro W. Schulz aus Eberbach gleich den Planungsauftrag. Denn bis ins neue Schuljahr soll die RLT-Anlage laut Bürgermeister Zuber fertig sein. Da werde kein Standard eingebaut, sondern für jeden Raum eine maßgeschneiderte Anlage. Er habe aber nicht den Eindruck, dass die Eltern das große Engagement der Gemeinde für ihre Kinder schätzen würden, berichtete der Bürgermeister von den Elternkonferenzen.

Den Gemeinderat plagt die gesetzlich zugesicherte Ganztagesbetreuung für Grundschüler ab dem Schuljahr 2026/2027. Noch fehlen hierfür geeignete Räume. Der Gemeinderat startete deshalb gleich das nächste Großprojekt im Jahr 2022 und beauftragte Architekt Thomas Müller aus Aglasterhausen mit dem Anbau für die kommunale Schulkindbetreuung an die Häuselgrundschule. Rund 1,4 Millionen Euro sind bis jetzt für den Anbau veranschlagt. Der Gemeinderat verabschiedete den Haushaltsplan 2022 nach kurzer Aussprache einstimmig.