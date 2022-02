Die Gemeinde will die Häuselgrundschule mit einem Anbau für die Schülerbetreuung erweitern. Die Planungen laufen seit 2019, der Bauantrag ist genehmigt. Doch mit Baubeginn würde die Gemeinde eine hohe Förderung verlieren. Dem Land Baden-Württemberg wurden vom Bund bereits in den Jahren 2020 und 2021 Fördermittel zum Ausbau der Ganztagesbetreuung von 456 Millionen Euro bewilligt, aber mit der Förderrichtlinie des Landes wird erst im Frühsommer 2022 gerechnet. Foto: Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. (bs) Die Gemeinde sieht sich in den Mühlen zweier Förderprogramme: Eines geht nicht mehr, das andere geht noch nicht. "Die Drähte haben geglüht", berichtete Bürgermeister Hagen Zuber vor dem Gemeinderat von seinen Bemühungen, bei der Bezuschussung des Anbaus an die Häuselgrundschule für die Ganztagesbetreuung endlich voranzukommen. Doch in der Zwischenbilanz konnte der Bürgermeister von den intensiven Kontakten zum Kultusministerium, Regierungspräsidium und den Abgeordneten in Stuttgart und Berlin keine Fortschritte vermelden.

Mit der wachsenden Zahl der zu betreuenden Kinder im Kindergarten "Kinderreich" wurde es für die Kernzeitbetreuung der Grundschüler in Zuzenhausen zu eng. Der Clubraum in der Häuselgrundhalle sollte ein Provisorium sein. Da in Berlin bereits intensiv über den Anspruch auf die Ganztagesbetreuung an Grundschulen beraten wurde, beauftragte der Gemeinderat im Jahr 2019 den Architekten Thomas Müller aus Aglasterhausen mit den Planungen zu einem Erweiterungsbau an die Grundschule.

Die Gemeinde will auf zwei Etagen eine Mensa mit Küche und Räume für die Betreuung inklusive Toiletten, Personal- und Lagerräume sowie Foyers schaffen. Grundschule und Kernzeitbetreuung sollen einen gemeinsamen Eingang bekommen, und durch einen Aufzug wird das Gebäude barrierefrei. Ein Bauantrag wurde im März 2021 gestellt, und die Baugenehmigung liegt auch schon vor.

Der Bund beschloss im November 2019 eine Unterstützung der Länder zum Ausbau der Ganztagesbetreuung der Grundschüler in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils einer Milliarde Euro. Doch es dauerte bis zum 23. Dezember 2020, bis Baden-Württemberg mit dem Bund eine Verwaltungsvereinbarung zu diesen Finanzhilfen schließen konnte. Förderanträge für Bauprojekte konnten bis zum 31. Mai 2021 gestellt werden, deren Projekte mussten allerdings bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein.

Planung, Ausschreibung, bauen und abrechnen binnen eines halben Jahres, das sei bei einem Projekt von etwa 1,4 Millionen Euro schlicht unmöglich, war sich der Gemeinderat einig. Also verzichtete das Gremium im späten Frühjahr auf die Förderung von 70 Prozent und stellte keinen Förderantrag. Stattdessen tröstete man sich damit, dass man mit Basismitteln für den Infrastrukturbau der Ganztagesbetreuung rechnen könnte.

Am 20. Dezember 2021 wurde vom Bundestag allerdings die Frist zum Abschluss der geförderten Projekte auf Ende des Jahres 2022 verlängert. "Dann hätten wir auch den Förderantrag stellen können", ärgerten sich jetzt Zuzenhausens Gemeinderäte. Doch es gab ja noch das reguläre Förderprogramm zur Finanzierung der Ganztagesbetreuung. Im September wurde schließlich eine Einigung zwischen Baden-Württemberg und Bund verkündet. Die Förderung der Länder durch den Bund wurde von zwei Milliarden auf 3,5 Milliarden Euro aufgestockt. Dem Land Baden-Württemberg wurden damit weitere 359 Millionen Euro zum Ausbau der Ganztagesbetreuung an Grundschulen bewilligt.

Doch seither hakt es in der Ministerialbürokratie. Der Gemeindetag Baden-Württemberg zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz: Die bisher bewilligten Anträge erreichen die dem Land bewilligten Mittel von 97,6 Millionen Euro nicht. Nicht ausgeschöpfte Mittel gehen verloren und werden an andere Bundesländer mit vollem Antragsvolumen weitergegeben. Aus dem Topf der regulären Fördermittel erhält Baden-Württemberg weitere 359 Millionen Euro, aber mit einer Förderrichtlinie sei erst im Frühsommer 2022 zu rechnen. Sehr wage habe das Kultusministerium angedeutet, dass es bei diesem Betrag ähnlich laufen könnte, wie bei den zuvor bewilligten Mitteln. Monatelang passiere also nichts, und dann müsse mit extrem kurzen Antragsfristen gerechnet werden, warnte der Gemeindetag seine Mitglieder. Dabei ist der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung beschlossen und Baden-Württemberg mit Nordrhein-Westfalen unter den Bundesländern Schlusslicht in der Ganztagesbetreuung an Grundschulen. Nach der Schulstatistik 2020 gibt es nur an knapp einem Drittel der Grundschulen in Baden-Württemberg Ganztagesbetreuung. Die Mehrzahl der Gemeinden im Land haben also das selbe Problem wie Zuzenhausen, wunderten sich die Gemeinderäte über die fehlenden Förderrichtlinien.

Die Gemeinde Zuzenhausen will die seit dem Jahr 2019 geplante Erweiterung des Schulgebäudes endlich bauen. Die Zahl der Grundschüler in der Kernzeitbetreuung soll im nächsten Schuljahr von 30 auf 40 steigen. Im Schuljahr 2026/27 sollen Grundschüler einen Rechtsanspruch auf stufenweise Ganztagesbetreuung haben; zwar zuerst nur für die Schüler der 1. Klasse, doch man könne ja zur Erfüllung des Rechtsanspruchs die bisher betreuten Grundschüler der Klassen 2 bis 4 nicht einfach vor die Türe setzen.

"Wir haben Druck auf dem Kessel", gibt Bürgermeister Zuber unumwunden zu. Die Eltern machten Druck, das Provisorium in der Halle zu beenden, und die Vereine würden den Clubraum auch gerne wieder nutzen. Hinzu kommt, dass Kultusministerium oder Regierungspräsidium vor Bewilligung der Fördergelder auch keine Baufreigabe erteilen.

"Wir können auf diese Förderung nicht verzichten", waren sich die Gemeinderäte einig. "Wir sollten noch etwas warten, denn es geht um richtig viel Geld", erwarten die Gemeinderäte auch Verständnis bei Eltern und Betreuungspersonal. Damit es vorangeht, solle der Architekt die Ausschreibung der Bauarbeiten vorbereiten, beschloss der Gemeinderat. Und Bürgermeister Zuber wird weiter versuchen, in Stuttgart, Berlin und Karlsruhe die Baufreigabe zu erhalten. Denn die Uhr für den Rechtsanspruch auf die Ganztagesbetreuung an Grundschulen tickt.