Per Tablet können die Schule und die Vereine die Beleuchtung in der Häuselgrundhalle steuern. Bürgermeister Hagen Zuber demonstrierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung erstmalig die neue Hallenbeleuchtung. Dabei mussten große Abstände eingehalten werden; alle trugen Mund-Nasen-Schutz. Wenigstens war die Sitzung gut beleuchtet. Fotos: Schlesinger

Zuzenhausen. (bs) Der Lichtschalter ist passé. Per Tablet steuert Bürgermeister Hagen Zuber ab sofort die Beleuchtung der Häuselgrundhalle und schafft damit ein völlig neues Lichterlebnis. Denn er hat nun nicht einfach Lampen angeschaltet, sondern ein Lichtmenü gewählt. Drei Bausteine der Häuselgrundhalle sollten nach dem Beschluss des Gemeinderats im Jahr 2020 ertüchtigt werden: der Schaltschrank für die Lüftungstechnik für rund 66.000 Euro, der Heizungsverteiler der Fußbodenheizung im Clubraum, Kosten: 2250 Euro, und die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik.

Dabei war die Umstellung der Beleuchtung mit geschätzten Kosten von 131.000 Euro klar der größte Posten. Die Verbesserung der Hallen-Ausleuchtung und ein spürbarer Beitrag zum Umweltschutz war dem Gemeinderat allerdings die Investition wert. Bürgermeister Zuber, der ohne Umschweife "Zuschuss" als sein Lieblingswort benennt, wurde gleich beim Regierungspräsidium vorstellig. Aus der Sportstättenförderung wurde der Gemeinde an der Elsenz eine Förderung von rund 64.500 Euro bewilligt.

Eigentlich wären die drei Gewerke planmäßig zum Ende der Sommerferien fertiggestellt worden, wenn die Planer nicht einen veralteten Stand der Notbeleuchtung übersehen hätten. Also musste die Notbeleuchtung für Mehrkosten von 17.300 Euro nachgerüstet werden, was zu einer Verzögerung der Hallenfreigabe von über zwei Monaten führte. Mehrkosten sind es eigentlich nicht, war sich der Gemeinderat einig. Denn bei sorgfältigerer Planung wäre ein Austausch der Notbeleuchtung von Anfang an im Kostenvolumen gewesen. Aber diese Kosten waren nicht im Förderantrag enthalten, und so verpasste die Gemeinde einen Zuschuss von 30 Prozent.

Und auch der Technische Ausschuss war mit der Projektsteuerung der Planer nicht zufrieden. Denn die Beleuchtungsprogramme für die Schule, den normalen Sportbetrieb für den Tischtennissport oder für verschiedene Bühnenaufstellungen wurden vom Technischen Ausschuss initiiert und entwickelt. Das wäre eigentlich Aufgabe der Planer gewesen, kritisierten die Ausschussmitglieder. Immerhin konnte mit den Kosten der neuen LED-Beleuchtung von 102.000 Euro und dem Austausch der Notbeleuchtung mit 17.300 Euro der Kostenrahmen von 131.000 Euro immerhin unterschritten werden.

Bei der Premiere in der lichtdurchfluteten Häuselgrundhalle herrschte Zufriedenheit auf allen Seiten. Mit der neuen LED-Beleuchtung, dem gezielten Einbau von Bewegungsmeldern sowie der optimierten, tageslichtabhängigen Steuerung spare die Gemeinde exakt 26.219 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das sei eine Ersparnis von 74 Prozent und eine CO2-Minderung von 14,81 Tonnen jährlich, hatten die planenden Ingenieure errechnet.

Eine gute Investition, die sich in der Zukunft auszahlt, war sich der Gemeinderat einig und freute sich schon: Wenn die Tischtennissportler der DJK Zuzenhausen nach der Corona-Zwangspause ihren Sport in der Häuselgrundhalle wieder aufnehmen können, werden sie staunen, welch ein LED-Licht ihnen aufgeht.