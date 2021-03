Der Erweiterungsbau soll an der linken Seite des Gebäudes errichtet werden. Foto: Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. (bs) Für die Betreuung der Schulkinder will die Gemeinde in diesem Jahr viel investieren. Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Bauantrag auf Erweiterung der Kernzeitbetreuung in der Häuselgrundschule. Seit 2019 hatten die Gemeinderäte mit dem Architekten Thomas Müller aus Aglasterhausen über verschiedene Ausbauvarianten beraten, immer mit Blick auf Berlin und Stuttgart. Denn aus den beiden Hauptstädten erwartete der Gemeinderat ein Förderprogramm für die Ganztagsbetreuung der Grundschüler.

Bereits im November 2019 beschloss der Bund eine Unterstützung der Länder zum Ausbau der Ganztagesbetreuung der Grundschüler in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils einer Milliarde Euro. Doch es dauerte bis zum 23. Dezember 2020, bis Baden-Württemberg mit dem Bund eine Verwaltungsvereinbarung zu "Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" schließen konnte. Diese sieht vor, dass das Land Baden-Württemberg vom Bund rund 97,6 Millionen Euro für Investitionen in den quantitativen und qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder erhalten soll.

Jetzt wartet die Gemeinde Zuzenhausen auf die Kriterien des Landes für einen Förderantrag. "Es dauert halt ein bisschen", kommentierte Bürgermeister Hagen Zuber den Verwaltungslauf in Corona-Zeiten. Aber man sei in Kontakt mit Abgeordneten und dem Ministerium. Die Gemeinde habe ihre Hausaufgaben gemacht, sagt Zuber: "Wir sind weit und schneller als andere."

Die Kernzeitbetreuung ist wegen der Raumnot im nahe gelegenen Kindergarten "Kinderreich" aktuell im Clubraum der Häuselgrundhalle untergebracht. Für den Gemeinderat ist das aber nur ein Provisorium, das nicht zur Dauerlösung werden soll. Die Erweiterung der Kernzeitbetreuung sei deshalb absolut notwendig. Man haben lange genug gewartet, war sich der Gemeinderat einig und beschloss den Bauantrag. Der allein sei nicht förderschädlich, bestätigte Zuber dem Plenum.

Die Häuselgrundschule soll erweitert werden. Der Gemeinderat beschloss jetzt einen Bauantrag, auch wenn die Förderrichtlinien des Landes noch nicht verabschiedet sind. Das Gremium sieht in den Plänen von Architekt Thomas Müller eine gelungene Ergänzung des Schulgebäudes, das im Jahr 2000 gebaut wurde. Visualisierung: Architekt Thomas Müller

Mit einem Anbau an die Häuselgrundschule will die Gemeinde auf zwei Etagen eine Mensa mit Küche sowie zwei Kernzeiträume mit jeweils angeschlossenen Räumen für die Hausaufgabenbetreuung schaffen. Toiletten auf beiden Etagen, Personal- und Lagerräume sowie Foyers runden das Raumangebot ab. Grundschule und Kernzeitbetreuung erhalten einen gemeinsamen Eingang, und durch einen Aufzug wird das Gebäude barrierefrei. Schule und Anbau sind auf beiden Etagen mit einem Flur verbunden, und das Lehrerzimmer kann im Rahmen des Umbaus auch noch vergrößert werden.

Durch den Anbau entlang des Häuselgrundwegs bleibe der Schulhof noch groß genug, war sich das Plenum einig. Eine Gehwegführung vor dem Neubau ist möglich. Einige Parkplätze direkt vor dem Gebäude werden wegfallen. Aber Parkraum sei am Schul- und Sportzentrum ausreichend vorhanden. Die Kosten werden auf 1,4 Millionen Euro geschätzt. Während das Genehmigungsverfahren für den Bauantrag läuft, hofft der Gemeinderat auf "ein schnelles Signal aus Stuttgart".