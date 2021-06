Dieses Verkehrsschild zeigt das Ende der Tempo-30-Zone in der Nacht an der Ortsdurchfahrt Zuzenhausens an. Nach Willen des Gemeinderats soll zur Lärmreduzierung auf der gesamten Strecke ganztags eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelten. Foto: Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. (bs) Wer zwischen 22 und 6 Uhr auf der Bundesstraße 45 durch Zuzenhausen fährt, muss bereits auf der halben Länge der Ortsdurchfahrt die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduzieren. Dieses Limit soll bald für die gesamte Strecke gelten, und zwar auch tagsüber. Der Gemeinderat hat nun den Lärmaktionsplan fortgeschrieben, der die Grundlage dafür schaffen soll.

Die Angelegenheit hat eine lange Vorgeschichte: Die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 25. Juni 2002 machte die Geschwindigkeitsbeschränkung zur Lärmreduzierung möglich. Es dauerte jedoch vier Jahre bis die EG-Umgebungslärmrichtlinie in der Bundesrepublik im Bundesimmissionsschutzgesetz umgesetzt wurde. In der Umsetzung wurde dann das Verkehrsaufkommen landauf, landab gezählt, die Bebauung entlang der Straßen mit aufgenommen und dann die Lärmentwicklung am Tag und in der Nacht berechnet. Als Ergebnis wurde in der zweiten Stufe der Lärmkartierung im Jahr 2015 auf Antrag der Gemeinde Zuzenhausen vom Regierungspräsidium Karlsruhe eine Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 auf einer Teilstrecke der Ortsdurchfahrt angeordnet – 13 Jahre nach Erlass der EG-Umgebungslärmrichtlinie.

Doch jetzt scheint die Lärmaktionsplanung eine eigene Dynamik zu entwickeln. Denn alle fünf Jahre müssen die getroffenen Maßnahmen überprüft und fortgeschrieben werden. Und so beauftragte die Gemeinde Zuzenhausen das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein in Karlsruhe mit der Weiterentwicklung der Lärmaktionsplanung.

Bereits im Januar 2020 wurde die Zahl der Fahrzeuge im Bereich Friedrich-Ruschitzka-Straße und B 45 gezählt; Hintergrund war die Untersuchung einer möglichen Kreisellösung an der B 45 für die Auf- und Abfahrt zum Gewerbegebiet. Im Oktober 2020 folgte eine Verkehrszählung am Knotenpunkt B 45, Horrenberger Straße und Hauptstraße. Im Ergebnis zeigte sich keine Zu- oder Abnahme der hohen Verkehrsmenge auf der B 45. Auf der Horrenberger Straße und der Hauptstraße fahren weniger als 4000 Fahrzeugen in 24 Stunden; die Straßen scheiden deshalb für Maßnahmen des Lärmaktionsplanes aus.

Dafür zeigte Peter Koehler vom Ingenieurbüro Koehler & Leutwein dem Gemeinderat in der dritten Stufe des Lärmaktionsplans weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrslärms an der B 45 auf. "Es wird gerechnet, nicht gemessen", machte Koehler die Grundlage seiner Untersuchungen klar. Lärmmessungen würden viel zu lange dauern und könnten auch nicht einfach fortgeschrieben werden, wenn sich das Verkehrsaufkommen oder die Grenz-werte ändern würden. Langzeitstudien hätten gezeigt, dass Messungen eher niedrigere Ergebnisse bringen als Berechnungen. Der Verkehrsplaner wandte sich in diesem Zusammenhang gegen etwaige Zweifel: "Es wird nichts schöngerechnet."

Nach der neuen Schallausbreitungsberechnung werden die "energetisch gemittelten Pegelwerte" nicht mehr in einen Tagzeitraum (6 bis 22 Uhr) und nachts (22 bis 6 Uhr) getrennt beurteilt, sondern in einem Mittelwert über 24 Stunden. Der Lärmanteil abends erhält in der Zeit von 18 bis 22 Uhr einen Zuschlag von fünf Dezibel und von 22 bis 6 Uhr einen Zuschlag von zehn Dezibel wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen, beispielsweise mögliche Schlafstörungen. Mit der Neuberechnung sei nun eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf eine Strecke von 700 Metern ganztags gerechtfertigt. "Was wir schon 2015 schon machen wollten", erinnerte Koehler an den ersten Lärmaktionsplan der Gemeinde. Doch damals hatte das Regierungspräsidium als Verkehrsbehörde nicht mitgemacht. Der Verwaltungsgerichtshof stärkte aber 2018 mit einem Urteil die Kommunen, die nun nach dem Lärmaktionsplan auch kommunale Anordnungen gegenüber übergeordneten Behörden treffen können.

Die geplante Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt verlängert die Fahrzeit zwischen 6 und 22 Uhr um 34 Sekunden und nachts auf 16 Sekunden. Das sei hinnehmbar, erklärte Verkehrsplaner Koehler. Für eine Tempobegrenzung auf 40 Stundenkilometer sah Koehler keinen Raum. Es bringe eine zu geringe Lärmreduzierung, um den Effekt der höheren Fahrzeit zu rechtfertigen.

An der Fortschreibung des Lärmaktionsplans sollen nun nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats die Öffentlichkeit und die Träger öffentliche Belange beteiligt werden. Danach wird der Verkehrsplaner Abwägungsvorschläge zu den Stellungnahmen fertigen und der Gemeinderat am Ende entscheiden. Das sei aber noch nicht das Ende, machte Koehler deutlich. Im Jahr 2024 steht die nächste Prüfung nach dem Lärmaktionsplan an.