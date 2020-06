Zuzenhausen. (bs) Das Areal liegt im Herzen des Dorfes. Im Norden grenzt es an die Hauptstraße, im Süden an den Burgweg, im Westen an den Mühlweg und im Osten an die Brunnengasse. Auf dem 0,34 Hektar großen Areal im Sanierungsgebiet "Ortsmitte II" befindet sich noch ein Bauernhof mit Wirtschaftsgebäuden. Jetzt ist ein Eigentümer gestorben und es künden sich Veränderungen an.

Da war sich der Gemeinderat schnell einig: Die Entwicklung des Areals "Mühlweg" ist eine wichtige Aufgabe der Gemeinde für die Innenortsentwicklung. Neubaugebiete sind in Zuzenhausen begrenzt, und da die Gemeinde von Landschaftsschutzgebieten umgeben ist, sind diese nicht beliebig vermehrbar. Zuzenhausen nennt sich gerne das "Dorf mit den Perspektiven an der Elsenz", und genau dort sieht der Gemeinderat das Entwicklungspotenzial der Gemeinde: an der Elsenz und im Ortskern. "Wir wollen innerörtliche Potenziale fördern, die heute vorhandenen Missstände beseitigen und den Altort langfristig als attraktiven Wohnraum sichern und stärken", steckte Bürgermeister Hagen Zuber im Gemeinderat die Ziele ab.

Ein Bebauungsplan für das Areal Mühlweg soll der Bereitstellung von Wohnraum, der anhaltend nachgefragt wird, in Zuzenhausen dienen. Damit bis zur Verabschiedung des Bebauungsplans keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden können, schlug Bürgermeister Zuber den Erlass einer Veränderungssperre nach Paragraf 16 des Bundesbaugesetzes vor. Binnen zwei Jahren kann die Gemeinde dann einen Bebauungsplan aufstellen.

"Wir wollen einen schönen Ortskern", waren sich die Gemeinderäte einig. Vor allem Wohnungen für ältere Mitbürger und Parkplätze könnten auf dem Areal Mühlweg entstehen. In der Gemeinde gebe es viele Bürger, die auch im Alter in Zuzenhausen bleiben wollen, ist sich das Gremium sicher. Das Areal ist nach der festen Überzeugung der Gemeinderäte nicht nur zentral gelegen, sondern auch attraktiv und die "Lieblingsmeile" der Bürger.

Als vor 20 Jahren die Gemeindekasse noch klamm war und nicht einmal das Geld für zwei Kastanienbäume vorhanden war, um die Lücke in der Kastanienallee zu schließen, startete der "unvergessene" Bürger Rolf Neumeister eine Spendenaktion. Für ihren Mühlweg spendeten die Zuzenhäuser so großzügig, dass nicht nur die Kastanien gesetzt werden, sondern der Mühlweg mit Blumenbeeten, Ufer und Weg neu gestaltet werden konnte. Seither sind die Zuzenhäuser stolz auf "eine der schönsten Promenaden entlang der Elsenz".

Teilflächen des Areals gehören bereits der Gemeinde. Nach Auskunft von Bürgermeister Hagen Zuber sei man bereits in Kontakt mit den Erben. "Das heißt nicht, dass die Gemeinde alles kauft", versichert Zuber. Aber Zuzenhausen will bei einer künftigen Bebauung am Mühlweg mitsprechen. "Wenn ein Investor mit guten Ideen kommt, sind wir gesprächsbereit." Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplanes "Areal Mühlweg" und die Satzung für eine Veränderungssperre.