Zuzenhausen. (bs) Die Gemeinde trauert um ihren Metzgermeister und Altgemeinderat Friedhelm Schmitt, der am vergangenen Sonntag im Alter von 61 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben ist. "Fridder" wie er von seinen Freunden genannt wurde, war eine markante und prägende Persönlichkeiten des Elsenzdorfes.

Mit Handwerksstolz und Qualitätsbewusstsein entwickelte er mit seiner Frau die Familien-Metzgerei, die er 1994 übernommen hatte, zu einem geschätzten Fleischerfachgeschäft mit Partyservice weiter. Auf "Fridder" als Lieferant war bei allen Festen im Ort verlass. Außerdem wirkte Schmitt als Mitglied der Fleischer Innung Sinsheim bei der regionalen Neuausrichtung des Sinsheimer Fohlenmarktes tatkräftig mit. Im Jahr 2004 wurde Schmitt in den Gemeinderat gewählt. In seiner fünfzehnjährigen Amtszeit arbeitete er engagiert und zielorientiert in allen kommunalpolitischen Bereichen mit. In den Jahren seiner Tätigkeit konnte die Wohn- und Lebensqualität in seiner geliebten Heimatgemeinde deutlich verbessert werden. Ganz Unternehmer, achtete er dabei auch auf die Finanzen.

Schmitt drängte sich nie auf das Podium, er war kein Mann großer Worte. Für ihn waren viel mehr die Taten entscheidend. Mit wenigen, oft auch knorrigen Worten, traf er den "Nagel auf den Kopf". Dabei waren ihm, als Vertreter der CDU, parteipolitische Spielchen fremd. Für ihn stand die Gemeinde immer an erster Stelle. Von den Gemeinderatsmitgliedern wurde er für seine Geradlinigkeit, Loyalität und Verlässlichkeit sehr geschätzt und 2012 zum zweiten Stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Im Jahr 2014 wurde Schmitt für seine zehnjährige Gemeinderatstätigkeit mit der Stele des Gemeindetages Baden-Württemberg ausgezeichnet. Sein großer Sachverstand, seine Besonnenheit und seine herausragende Tatkraft, aber auch seine Stimme des Handels und Gewerbes, werden in Zuzenhausen fehlen.

Schmitt wollte eigentlich nach Jahrzehnten intensiven beruflichen Engagements sein Geschäft in jüngere Hände geben und in den Ruhestand treten. Bürgermeister Hagen Zuber und der gesamte Gemeinderat sind tief getroffen von seinem frühen Tod. Ihr Mitgefühl gilt seiner Familie.