Bei Livemusik und in schönem Ambiente war an den beiden vergangenen Frei- und Samstagen „Adventszauber im Mühlenhof“ angesagt. Damit ist aufgrund der unsicheren Corona-Lage jetzt frühzeitig Schluss. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Zuzenhausen. "Adventszauber im Mühlenhof" hieß es an den beiden zurückliegenden Freitagen und Samstagen rund um die Mühle Kolb. Besonders in den Abendstunden waren dort zahlreiche Menschen zusammengekommen, um in dem historischen Ambiente zumindest ein Stück weit vorweihnachtliche Stimmung zu genießen. "Das ist der Ersatz für unseren Kunsthandwerkermarkt, der schon letztes Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnte", erklärte die Geschäftsführerin der Mühlenbäcker GmbH, Carina Kolb.

Gemäß den aktuellen Hygieneregeln musste sich jeder, der den Mühlenhof betreten wollte, ausweisen und ein Impfzertifikat vorzeigen. Besucher erwartetet dann ein reichhaltiges Angebot an kreativen Geschenkideen von Ausstellern, die teilweise schon am "Mühlenzauber" im vergangenen Jahr oder den Kunsthandwerkermärkten im zweijährigen Turnus davor teilgenommen hatten.

"Das letzte Mal, als es in der Mühle war, war ich da", berichtete Petra Berger aus Waibstadt, in deren Angebot sich etliches Kreatives aus Stoff fand. Sie freute sich sehr darüber, nach 2018 endlich wieder vor Ort sein zu können: "Man wusste ja nicht, ob es überhaupt stattfinden wird. Etwas anderes war ja dieses Jahr kaum möglich", verwies Berger auf etliche abgesagte Weihnachtsmärkte und weitere Veranstaltungen.

Aber auch Neuzugänge freuten sich über den "Adventszauber im Mühlenhof": "Als Besucherin war ich schon häufiger hier, ich stelle jetzt aber zum ersten Mal aus", berichtete die Sinsheimer Glaskünstlerin Annette Weiland. Sie zeigte unter anderem, wie sie Glasschmuck und andere Dekorationsobjekte aus dem transparenten Material herstellt. "Ich finde es hier so schön. Das ist eine nette Veranstaltung", freute sie sich über die Möglichkeit, im Mühlenhof ihre Arbeiten zu präsentieren.Gleiches galt für Sabine Kovacs aus Waibstadt, die weihnachtliche Kunstwerke aus Epoxydharz zeigte. Bei den kulinarischen Köstlichkeiten, die an mehreren Verkaufsständen angeboten wurden, setzten die Gastgeber auf Bewährtes: Neben Glühwein und Kinderpunsch gab es deftige Spesen.

Wenn es nach den Gastgebern gegangen wäre, hätte es mit dem "Adventszauber im Mühlenhof" auch am kommenden Freitag und Samstag noch genau so weitergehen können. "Ursprünglich war das auch geplant, aber wegen der aktuellen Entwicklung ist es besser abzusagen", erklärte Kolb. Konkret meinte sie damit die anhaltenden Diskussionen über noch strengere Schutzmaßnahmen vor Corona bis hin zum Lockdown. So war denn der "Adventszauber im Mühlenhof" am Freitag und Samstag der letzte vor Weihnachten. Ihr Fazit: "Wir hatten zwei wundervolle Wochenenden in schönem Ambiente. Alle haben Masken getragen, die Sicherheitsabstände eingehalten und es genossen, im Mühlenhof zu verweilen."