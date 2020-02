Zuzenhausen. (bs) Die TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetrieb hat sich mittlerweile zum größten Arbeitgeber in der Elsenztalgemeinde entwickelt. Im Dietmar-Hopp-Sportpark trainieren nicht nur die Bundesliga-Profis und die Spieler der U 23, hier sitzt auch die Geschäftsleitung und das Pressezentrum. Profis und Krankenversicherte werden im Rehabilitationszentrum wieder fit gemacht. Außerdem sollen Innovationen die Zukunft des Bundesligisten sichern. Mit dem "Footbonaut", der "Helix", dem "SAP InteraktivData Space" und dem "TSG Research Lab" wurden in Zuzenhausen neue Trainings- und Forschungseinrichtungen gegründet.

So wächst der Bundesligist seit Jahren, und in der vorhandenen Mensa wird es nun eng. Deshalb sind Verbesserungen der Betriebsabläufe in der Küche und zusätzliche Plätze im Speisesaal nötig, die einen Umbau erforderlich machen. "Hierfür ist kein Flächenverbrauch erforderlich", erklärte Bürgermeister Hagen Zuber dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Um mehr Platz zu schaffen, soll die vorhandene Terrasse zum Teil überbaut werden. Die Maßnahme entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans. Der Gemeinderat segnete das Bauvorhaben einstimmig ab.