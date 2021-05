Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Es war am frühen Morgen des Gründonnerstag, 1. April. Ein Transporter fährt in Richtung Horrenberg. Weil die Landstraße dort aufgrund der Krötenwanderung nachts gesperrt ist,will der Fahrer auf Höhe des Angelteichs wenden – und fährt sich im aufgeweichten Boden neben der Fahrbahn fest. Um die hintere Achse ihres Gefährts zu entlasten, räumen die beiden Insassen ihren Transporter leer. So landet eine große Menge Bauschutt am Straßenrand.

Die beiden Männer werden bemerkt, die Polizei kommt gegen 7 Uhr vor Ort, nimmt deren Personalien auf. Danach versichern die beiden den Beamten, den Abfall bald wieder mitzunehmen und fahren davon. Ein nicht ungewöhnlicher Vorgang, doch dann wird es ungewöhnlich: Einen Monat später liegt der Müll nämlich immer noch dort.

Es sind große Spanplatten, abgebrochene Bretter, massive Holzpfähle, an manchen kann man noch Farbe oder Lack erkennen. Es riecht nach modrigem Holz. Die Polizei spricht von einer Fläche von rund 30 Quadratmetern, auf denen der Bauschutt verteilt liegt, auch in einem Graben liegen die Bretter. Die Reifenspuren sind immer noch sichtbar, der Transporter war tief in den Boden gesunken.

Bei Bürgermeister Hagen Zuber verursacht der Schutthaufen Wut. Der "stört das Ortsbild", sagt er zur RNZ. Aber: "Wenn ich den jetzt wegräume, bleiben die Kosten bei der Gemeinde", vermutet er. Da die Verursacher der Polizei bekannt sind, die außerdem Anzeige erstattet hat, musste die Gemeinde auf das Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz des Rhein-Neckar-Kreises warten, das jetzt mit dem Fall befasst ist.

Das Amt hat dem Verursacher laut Pressesprecherin Susanne Uhrig zunächst eine Frist setzen müssen, in der er den Schutt selbst beseitigen muss. Man habe "unmittelbar ein verwaltungsrechtliches Verfahren auf Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes eröffnet", heißt das im Behördenjargon. Demnach wurde eine "kostenpflichtige Räumungsanordnung unter Androhung von Zwangsmitteln" erlassen – räumt der Verursacher den Müll nicht selbst weg, muss er also eine Geldstrafe zahlen.

Dass der Müll dort länger als einen Monat liegt, liegt also daran, dass der Verursacher bekannt ist – sonst hätte die Gemeinde den Müll längst weggeräumt, beteuert Bürgermeister Zuber. Vor einiger Zeit musste die Gemeinde eine Leitplanke ersetzen, die ein Betrunkener bei einer Verfolgungsjagd durch den halben Kraichgau beschädigt hatte. Hier warte man immer noch auf das Geld, weshalb man in diesem Fall vorsichtiger sei, erklärt Zuber. Dass sich viele Bürger durch den Müll gestört fühlen, kann er nachvollziehen.

Das Amt für Gewerbeaufsicht und Umwelt ist derweil in Kontakt mit dem Straßenbauamt, da der Müll eben am Rand einer Kreisstraße liegt. Das Straßenbauamt hält es laut Uhrig für erforderlich, den illegal entsorgten Müll "zügig zu entfernen", da auch die Verkehrssicherheit gefährdet sei. Rainer Ohlheiser vom Ordnungsamt der Gemeinde hat mittlerweile auch die Information bekommen, dass der Schutt in dieser Woche weggeräumt werden soll.

Die Kosten für die Entsorgung soll dann laut Uhrig der Verursacher tragen, hinzu kommen Bußgelder und die Verwaltungskosten. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnet. Sollte das eingestellt werden, werde ein Verfahren als Ordnungswidrigkeit beim Landratsamt geführt, teilt Uhrig mit.

Immerhin: Laut Landratsamt handelt es sich nicht um gefährliche Abfälle. Deshalb sei auch kein "akutes sofortiges Handeln" erforderlich gewesen. Die Sorge einiger Bürger, dass gesundheitsschädliche Stoffe ins Trinkwasser sickern oder am Ende sogar noch die Fische des Angelsportvereins sterben, sei laut Uhrig unbegründet. Es sei "nicht von einer Umweltgefährdung auszugehen".