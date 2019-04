Von Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. Den großen Bagger musste Bürgermeister Hagen Zuber für den Start des Neubaugebiets "Zehn Morgen" dann doch nicht erklimmen. Ganz traditionell mit zehn Spaten gaben er und sein Amtsvorgänger Dieter Steinbrenner mit Vertretern der Erschließungsträger und den Gemeinderäten den Startschuss für den neuen Ortsteil, in dem auf 33 Baugrundstücken rund 150 Einwohner eine Heimat finden sollen.

Eine Premiere für den neuen Bürgermeister, die ihm erkennbar Freude bereitete und bei der vor allem der Dank seinem Amtsvorgänger und Ehrenbürger Dieter Steinbrenner galt: Er hatte mit dem Gemeinderat das neue Baugebiet auf den Weg gebracht. Mit Direktor Fred Wittmann von der Pfälzer Katholischen Kirchenschaffnei fand die Gemeinde bei allen Verhandlungen einen kooperativen Partner. Sechs Grundstücke wird die Kirchengemeinde nach der Erschließung anbieten.

"Mit der Erschließung der ,Zehn Morgen‘ wird unser schöner Ort um ein attraktives Wohngebiet reicher", ist sich Hagen Zuber sicher. Aber es brauche ein bisschen Fantasie, sich auf der noch öden Fläche einladende Häuser und gepflegte Wege vorzustellen, gab der Bürgermeister zu. Doch die Pläne für die neue Siedlung hätten schon jetzt viele Bauinteressierte überzeugt. "Ein Interesse, das wahrscheinlich höher ist als das Angebot, welches wir bieten können", berichtete Zuber von einer bereits jetzt sehr regen Nachfrage auf dem Rathaus. Für den Bürgermeister der beste Beweis, wie richtig der Gemeinderat gelegen habe, als er den Baubeschluss fasste.

Ideal, wenn der Vermesser aus dem Dorf stammt: Vermessungsingenieur Robert Max stand der Verwaltung bei der Umlegung mit Rat und Tat zur Seite. Ihm galt der Dank des Bürgermeisters wie auch den Fachplanern Gerold Ebert und Julia Marinovic von der BIT Ingenieure AG in Karlsruhe für die bisherige Zusammenarbeit. Sorgenfalten hätte einzig das geringe Interesse bei der Ausschreibung der Bauarbeiten verursacht. Zwölf Firmen wurden angeschrieben, zwei Angebote gingen ein - aber mit der Firma Hauck Bau GmbH aus Waibstadt habe man ein leistungsfähiges Unternehmen aus der Region gewonnen.

Beste Stimmung auch bei Ingenieur Arno Linder vom Erschließungsträger GkB in Karlsruhe. "Es macht einfach Spaß in Zuzenhausen zu arbeiten", berichtete Linder von den Planungsarbeiten: ein Bürgermeister mit dem Blick für das Machbare, ein Gemeinderat, der mitgezogen habe und nun ein Bürgermeister-Nachfolger, der genauso zielorientiert arbeite. Mit der Firma Hauck sei eine "gute Firma" für die Erschließung gewonnen worden, ist Arno Linder von einer termingerechten Fertigstellung überzeugt. Bis Dezember 2019 soll die Erschließung des Baugebiets "Zehn Morgen" abgeschlossen sein und im Frühjahr 2020 sollen die ersten privaten Bagger rollen.

Bei so vielen Vorschusslorbeeren war der Geschäftsleiter der Baufirma, Jürgen Ebert, schon fast verlegen. "Ich gehe fest davon aus, dass wir in diesem Jahr fertig werden", bekräftige er den ambitionierten Zeitplan. Aktuell werde eine Absperrung bis 30 Meter vor die Baustelle gezogen, was leider zu Einschränkungen für einzelne Anlieger in der Schillerstraße führe. In den nächsten Tagen werde der Oberboden auf der Baufläche abgetragen. Kanäle und Schächte seien bereits bestellt. Bis zum Hochsommer sollen Wasserversorgung und Kanäle fertiggestellt sein. Die letzte Fahrbahndecke will Ebert bis Ende November gelegt haben.

Bevor die Akteure ihre Spaten für die neuen Perspektiven an der Elsenz in den Sandhügel stachen, dankte Bürgermeister Zuber seiner Hauptamtsleiterin Carmen Seel, die als Leiterin des Bauamtes bisher die Hauptlast des wegweisenden Projektes tragen musste. Auch wenn die Voraussetzungen für die größte Investition im Jahr 2019 bestens scheinen, wünschte der Bürgermeister allen Baubeteiligten neben dem zügigen Voranschreiten des Bauprojektes vor allem eines: "gute Nerven".