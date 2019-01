Zuzenhausen. (bs) Die Schaffung der Grundstücke für das Neubaugebiet "Zehn Morgen" ist demnächst rechtskräftig. Der Gemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung einstimmig die Umwandlung zweier Ackergrundstücke und eines Feldweges in 33 Baugrundstücke und der dazugehörigen Straßen. Für die Umwandlung wählte die Gemeinde das vereinfachte Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch. Die Rahmenbedingungen für den Projektträger GkB waren in der Tat "einfach". Nachdem die Gemeinde ein großes Ackergrundstück erwarb, waren an dem Umlegungsverfahren auf der Basis des bereits seit September rechtskräftigen Bebauungsplans "Zehn Morgen" nur noch zwei Grundstückseigentümer beteiligt.

Die Erörterungen mit den Grundstückseigentümern sind laut Diplom-Ingenieur Arno Linder von dem Erschließungsträger GkB in Karlsruhe abgeschlossen. "Alles ist geklärt", meldete Linder dem Gemeinderat. Nach den Vereinbarungen erfolgt ein Flächenabzug von 35 Prozent für die Straßen, Grünflächen und öffentliche Parkplätze im Baugebiet. Der Einwurfswert wurde vom beauftragten Vermessungsbüro Max in Östringen auf 45 Euro pro Quadratmeter und der Zuteilungswert von 70 Euro pro Quadratmeter berechnet. Zur Ermittlung der späteren Kaufpreise werden die Erschließungskosten hinzu gerechnet.

Vermessungsingenieur Robert Max stellte dem Gemeinderat und der wieder stark vertretenen Bürgerschaft vor, wie "aus alten Grundstücken neue Grundstücke geordnet werden". 25 Baugrundstücke, alle im Eigentum der Gemeinde, werden an der künftigen Ringstraße Zehn Morgen neu geschaffen. In der Verlängerung der Schillerstraße entstehen für eine weitere Eigentümerin acht weitere Baugrundstücke in der Schillerstraße 34 bis 41.

Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist sind die Beschlüsse des Gemeinderats unanfechtbar. Das Grundbuch wird auf den Stand des Umlegungsplans berichtigt und die Liegenschaftskataster aktualisiert. Dann kann die Erschließung des Baugebiets "Zehn Morgen" beginnen.

Gemessen am Besuch aller Gemeinderatssitzungen, die sich mit der Erschließung des Baugebiets "Zehn Morgen" befassten, ist ein reges Kaufinteresse zu erwarten. Die Gemeinde will den Verkauf der 25 eigenen Baugrundstücke erst nach Fortschritt der Erschließungsarbeiten starten. Ein Verkauf nach Plan bringt zwar früh Geld in die Gemeindekasse, aber die Bauherren sollen die Lage und den Zuschnitt des Grundstücks für das künftige Eigenheim real bewerten können. Eine Baufreigabe wird Anfang 2020 erwartet.