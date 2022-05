Zuzenhausen. (bs) Wer hat schon gerne Revisoren im Haus? Revisoren oder hier die Kommunalaufsicht sind zwar nicht beliebt, aber notwendig. Das liegt in der Natur der Aufgabe. Die Revisoren decken Fehler auf, mahnen zur Einhaltung von Vorschriften oder entdecken auch Überflüssiges, in diesem Fall verwaltungstechnischen Ballast. So wurde die Kommunalaufsicht auch im Zuzenhäuser Rathaus fündig.

Nämlich bei der "Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie die Untersuchung auf Trichinen (Fleischuntersuchungsgebührensatzung)". Bürgermeister Hagen Zuber bekannte vor dem Gemeinderat offen: "Wir wussten gar nicht, dass wir das noch haben."

Seit dem 17. Mai 1993 ist die Satzung in Kraft, noch unterzeichnet von Alt-Bürgermeister Otmar Butschbacher, der nach 24 Amtsjahren im Jahr 1998 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Und auch die "Satzung über die Erhebung für Desinfektionen" vom 13. Februar 1978 trägt die Unterschrift Butschbachers in seiner ersten Amtszeit. Die Gebührenkalkulationen beider Satzungen sind noch in Mark und Pfennig ausgezeichnet.

Eine Umstellung auf Euro erfolgte nicht, da beide Satzungen bereits im Jahr 2002 ohne praktischen Nutzen waren, und finden in der Praxis keine Anwendung mehr. Daher seien sie förmlich aufzuheben, beantragte die Verwaltung der Elsenztal-Gemeinde beim Gemeinderat.

Der Antrag weckte bei den älteren Gemeinderäten nostalgische Gefühle. Sie erinnerten sich an die Zeiten der Hausschlachtungen: Als der Metzger, meist um die Fastnachtszeit, ins Haus kam, das gekaufte Schwein mit einem Bolzengerät erlegte, in der Wanne das mit heißem Wasser abgebrühte Schwein mit einer Kette von den Borsten befreite, das mächtige Tier an den Balken hängte, längs in zwei Hälften teilte und danach das Fleisch zerlegte.

Danach wurde der Fleischbeschauer gerufen, der an ausgesuchten Teilen seine Proben nahm und diese dann mit dem Mikroskop untersuchte. Edwin Maier, einer der letzten Fleischbeschauer und im Hauptberuf Landwirt, gab dann mit blauen Stempeln auf den Fleischstücken das geschlachtete Schwein zum Verzehr frei. Da wurde dann auch schon bald das Wellfleisch aus dem großen Kessel in der Waschküche serviert. Der Metzger war inzwischen schon bei der Wurstzubereitung, die dann samt mächtigem Schwartenmagen im großen Kessel kochten.

Die Fettschwarte des Schweins, das Gütezeichen für Qualität, wurde von der Oma zu Grieben geschnitten und ausgekocht. Am späten Nachmittag, wenn der Metzger längst in der Küche bei Kaffee und Marmorkuchen saß, verteilten die Kinder des Hauses mit der Milchkanne die Wurstsuppe an die Nachbarschaft und an Verwandte. "Mit oder ohne Werschtl", je nach Wertschätzung. Und mit klimpernden Münzen in der Hosentasche ging es flugs wieder auf den Heimweg. Selten im Jahr waren die Kinder schneller unterwegs. Höchstens beim Schulende zum Ferienbeginn.

Hausschlachtungen sind längst passé. "Ein Stück Dorfgeschichte", fasste Zuber die nostalgische Erinnerung zusammen. Der Gemeinderat löste sich von seinen sentimentalen Gefühlen und hob beide Satzungen auf. Unsentimental und einstimmig.