Viel Verkehr ist in der Friedrich-Ebert-Straße. Zu viel für manche Anwohner. Foto: Laier

Waibstadt. (cla) Zu viel Verkehr, zu schnelles Fahren, Lärmbelästigung durch Fahrgeräusche und ständig belegte Parkplätze – immer wieder war die Verkehrssituation Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Zunächst erkundigte sich ein Mann im Rahmen der Fragestunde für die Zuhörer, dessen Haus in der Nähe der Bundesstraße steht, ob die Planungen zum Ausbau der Bundesstraße B292 auch in Zeiten der Corona-Pandemie weiterhin Bestand haben. Darüber hinaus wollte er wissen, ob im Bereich der Jahnstraße ein Lärmschutzwall entstehen wird und ob die Stadt Einfluss auf die spätere Geschwindigkeitsbeschränkung nehmen kann.

Bürgermeister Joachim Locher antwortete, dass nach seinem Kenntnisstand alles beim bisherigen Planungsstand bleibe. Demnach soll der Abschnitt, der durch Waibstadt hindurch führt, zweispurig bleiben, und auf beiden Seiten soll eine Lärmschutzwand gebaut werden. Hinsichtlich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit habe die Stadt keinen Einfluss. "Weniger als die aktuell zulässigen 70 Stundenkilometer werden es aber nicht werden", sagte Locher.

Ein Ehepaar, das in der Friedrich-Ebert-Straße wohnt, berichtete über seine Beobachtungen, dass dort viel Durchfahrtsverkehr herrsche und sehr schnell gefahren werde. Man habe sich an einem Tag die Mühe gemacht, die vorbeifahrenden Autos zu zählen. Innerhalb von vier Stunden wären es bereits 500 Autos gewesen. Wegen der Enge der Straße würden Autos immer wieder über Gehwege dem Begegnungsverkehr ausweichen. Eine weitere Verkehrsberuhigung, mehr Radarkontrollen und eine Einbahnstraßenregelung wären für sie wünschenswert.

Locher erläuterte, dass in der Friedrich-Ebert-Straße die Zahl der Fahrzeuge je nach Uhrzeit sehr unterschiedlich sei. Als Zufahrtsstraße zum Schulzentrum und zu den Kindergärten sei dort vor allem am frühen Morgen viel Verkehr. Zulässig sind 30 Kilometer pro Stunde. Mit Schikanen wurden bereits Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt. Er werde das Landratsamt aber bitten, dort künftig noch öfter die Geschwindigkeit des Verkehrs zu messen. Hauptamtsleiter Marc Fischer ergänzte, dass bei einer Einbahnstraßenregelung die Lärmbelästigung zunehmen könnte, weil ohne Gegenverkehr schneller gefahren werden könnte.

In der Vergangenheit habe es in der Friedrich-Ebert-Straße bereits eine amtliche Verkehrszählung gegeben, die aus Sicht des Landratsamtes verhältnismäßig wenig Durchfahrtsverkehr aufzeichnete. Diese Messung wiederum wurde von den Anwohnern kritisiert, weil sie in den Ferien stattgefunden hat, als im Vergleich zum Normalbetrieb deutlich weniger Verkehr gewesen sei.

Die Stadträte Robert Lehnert und Jörg Küllmar sprachen die Parkplatzsituation am Friedhof unterhalb der Leichenhalle an. Hier gebe es viele Dauerparker. In den Abendstunden würden dort verstärkt größere Firmenfahrzeuge abgestellt. Dadurch hätten Friedhofsbesucher oft nicht die eigentlich gewünschte Möglichkeit, für den Besuch kurz zu parken, und den Friedhof barrierefrei zu erreichen. Das Gremium bat nach kurzer Diskussion die Verwaltung, Überlegungen anzustellen, ob eine zeitliche Parkbeschränkung auf dem Friedhofsparkplatz Sinn ergeben würde.

Zum Schluss ging es noch um die Sicherheit von Fahrradfahrern und Fußgängern auf dem Weg entlang des Schwarzbaches vor dem "Waibstadter Hof". Die Stadträte Thomas Ehrmann und Winfried Glasbrenner baten darum, die Bepflanzung, die in den Weg hinein hängt, zurückzuschneiden und die nicht mehr stabilen Geländer zum Bach wieder zu befestigen.