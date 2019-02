Kai Zimmermann bei einem Nebenevent der Klimakonferenz in Katowice. Foto: privat

Sinsheim-Adersbach. (fro) Das Bergdorf Adersbach zu Gast bei der UN: Was sich zunächst unglaublich anhört, wurde bei der Weltklimakonferenz im Dezember im polnischen Katowice wahr. Kai Zimmermann und seine Zenaga-Foundation waren für zwei Wochen vor Ort.

Zimmermann präsentierte auf der Ausstellungsfläche seine Stiftung, die sich für Klimaschutz und Entwicklungshilfe, vor allem im Senegal, engagiert. Mittlerweile, berichtet der Adersbacher, sei auch der große Verhandlungssaal der Konferenz für Nichtregierungsorganisationen (NGO), zu der die Zenaga gehört, geöffnet. Die großen Staaten hätten realisiert, dass es von Vorteil sei, auch kleine Organisationen in die Konferenz zu integrieren. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man auch Redezeit bekommt", sagt Zimmermann. Diese Organisationen könnten die "großen", globalen Themen eher auf die lokale Ebene hinunterbrechen und dort ansetzen, wo es die Bürger eines Landes oder einer Region direkt betrifft.

Neben dem "großen" Verhandlungssaal gibt es auf der zweiwöchigen Konferenz auch kleinere Besprechungsräume, in denen sich Arbeitsgruppen bilden können, die sich im Vorfeld auf Themen geeinigt haben. Hier gehe es, sagt Zimmermann, eher darum Statements abzugeben, als große Diskussionen zu führen. Beim sogenannten "Action Hub", einer Bühne auf der Konferenz, war er außerdem für die Einleitung einer Runde zum Thema "Climate Champions" zuständig. Hier sprach er über den Adersbacher Gemeindewald, der schon früher nach Größe der Feuerstellen und nicht der Besitztümer der Dorfbewohner aufgeteilt, also quasi genderneutral gewesen sei.

Der dritte Bereich auf der Konferenz glich einer Messe, auf der sich die NGOs an Ständen präsentieren konnten. Die Zenaga-Foundation war auch hier als eine von rund 200 NGOs vertreten und zeigte eine Präsentation über ihr Wirken. Darunter fallen verschiedene Projekte im Senegal wie Brunnenbau, Schulungen, erneuerbare Energien, Gesundheit und Hygiene oder Ernährung. Der Messesaal sei besonders gut dafür geeignet, Kontakte zu knüpfen und Netzwerkarbeit zu leisten, erzählt Zimmermann. Eine Delegation aus Marokko habe deshalb auch schon bei ihm angefragt, ob er auch in einem Bergdorf in dem nordafrikanischen Land eines seiner Projekte starten könne; und auch Vertreter der Elfenbeinküste zeigten sich interessiert.

Die spontanen Treffen, wie beispielsweise mit dem Energieminister des Omans und den Austausch mit anderen Organisationen, Nationen und Teilnehmern hält Zimmermann für wichtig. Deshalb hält er auch nichts vom Vorschlag von Entwicklungsminister Gerd Müller, die Klimakonferenz nur noch alle zwei Jahre abzuhalten: "Wir brauchen die Konferenz jährlich. Schon jetzt werden wir von den Entwicklungen überholt und ringen um Formulierungen. Man würde so noch langsamer vorankommen." Die jährliche Konferenz sei essenziell, findet der Adersbacher. "Wenn man ein erstes Hauptziel erreicht, ist das schon mal gut."