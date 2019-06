Bad Rappenau. (rnz) Im Zeitwald des Rappenauer Salinenparks wurden laut Stadtverwaltung Raupen des Eichenprozessionsspinners entdeckt. Der Zeitwald muss daher großräumig abgesperrt werden. Die Raupen sollen nun voraussichtlich am Donnerstag von einem Schädlingsbekämpfer abgesaugt und damit entfernt werden. Danach wird der Zeitwald voraussichtlich wieder freigegeben.

Schäden verursacht der Eichenprozessionsspinner in erster Linie als Raupe, bevor er sich in seiner weiteren Entwicklung zum Schmetterling verpuppt. Es entsteht ein ökologischer Schaden am Baum durch den Blattfraß der Raupen. Dieser kann jedoch von den Bäumen wieder ausgeglichen werden, weil Eichen ein hohes Ausschlagsvermögen besitzen. Weitaus größere Probleme können die Tiere hingegen dem Menschen bereiten. Die Raupenkörper sind mit giftigen Härchen überzogen, welche bei Kontakt oder durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen können.

Erst im April hatte die Stadt offenbar erfolglos 85 Eichen in den Parks sowie in der Nähe von Kindergärten, Schulen und dicht besiedelten Räumen gegen das Insekt mit Bacillus thuringiensis bespritzt. Hauptbestandteil dieses biologischen Insektizids ist ein Bakterium, das die Raupen in einem Larvenstadium zum Absterben bringt.