Im geplanten Baugebiet „Zylinderhof III“, in dem gerade zwei Gebäude abgerissen werden, hat die Stadt inzwischen alle Grundstücke in ihr Eigentum gebracht. Hier könnte das erste Haus mit bezahlbarem Wohnraum unter Regie der Kommune gebaut werden. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Die Stadt steigt voraussichtlich noch in diesem Jahr in den sozialen Wohnungsbau ein und will bis 2030 insgesamt 135 Wohnungen mit durchschnittlich 70 Quadratmeter Fläche bauen, die dann vergleichsweise günstig an Menschen ohne oder mit nur einem geringen Einkommen vermietet werden sollen. Der Gemeinderat fasste am Dienstag einstimmig einen entsprechenden Grundsatzbeschluss. Die Rechtsform, in die das städtische Engagement gegossen werden soll, ist jedoch noch offen. Sechs Stadträte enthielten sich der Stimme; Anton Varga, Geschäftsführer der Baugenossenschaft "Familienheim" und Kritiker des Vorhabens, hatte sich entschuldigt.

Eineinhalb Stunden hatte sich das Gremium zuvor mit dem Für und Wider der unterschiedlichen Rechtsformen und mit den Risiken für die Stadtkasse befasst. Dabei zeichnete sich ab, dass – zumindest zum Start – für die Bautätigkeit nicht zwingend ein neuer Eigenbetrieb, eine städtische Wohnbaugesellschaft, gegründet werden müsste. "Das können wir ohne Not im Haushalt abbilden", versicherte Oberbürgermeister Klaus Holaschke.

"Das", das ist der Bau eines Mehrparteienhauses mit 15 Wohnungen, voraussichtlich im geplanten Baugebiet "Zylinderhof" an der nordwestlichen Stadtgrenze Eppingens Richtung Adelshofen. Etwa 3,3 Millionen Euro sind dafür kalkuliert. Um Geld aus dem Wohnbauförderprogramm des Landes und einen Null-Prozent-Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen zu können, muss die Stadt selbst mindestens 20 Prozent der Baukosten, also 660.000 Euro, aufbringen. Dabei wird der Wert des Grundstückes eingerechnet, wenn es der Stadt gehört, was im Gebiet "Zylinderhof" der Fall wäre. Um das selbstgesteckte Ziel von 135 Wohnungen zu erreichen, müsste die Stadt in der kommenden Dekade jedes Jahr ein solches Objekt bauen, das ergibt sich aus einer Bedarfsanalyse des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw), die die Marktlage in Eppingen analysiert hat.

Gegebenenfalls kann auch ein leeres Bestandsgebäude umgebaut werden, was vielen Gremiumsmitgliedern aber als finanziell zu riskant erscheint. Nicht unproblematisch ist auch, dass die Stadt jedes Jahr etwa 25 Hektar an eigenen Grundstücke bebauen müsste, die dann nicht mehr zugunsten der Stadtkasse verkauft werden können. Auch die angesetzten Baukosten von 3300 Euro je Quadratmeter erscheinen manchen als zu niedrig. Ob sich die Stadt alleine engagiert oder sich einen strategischen Partner sucht, soll nach dem Grundsatzbeschluss nun genauer geprüft werden. Auch die Frage, wer das Ganze verwaltet und welche Kosten damit verbunden sind, soll noch genauer betrachtet werden.

Gleichwohl: "In allen Varianten werden positive Ergebnisse erzielt", etwa 10.000 Euro jährlich, verdeutlichte Diplom-Betriebswirt Rolf Pflüger, Berater des vbw anhand einer Modellberechnung. Darin wurden drei Varianten gegenübergestellt: Möglich ist der geförderte Wohnungsbau unter Regie eines Eigenbetriebs mit günstigsten Fördermitteln, aber einer zehnjährigen Mietpreisbindung von 5,80 Euro je Quadratmeter. Die zweite Variante ist der Bau über einen Eigenbetrieb mit freier Finanzierung über Banken, wobei die Quadratmetermiete dann wegen der Kapitalzinsen bei 8,30 Euro liegen müsste. Die Stadt könnte aber auch eine steuerpflichtige GmbH gründen und sich einen strategischen Partner aus dem Wohnbaubereich an die Seite holen, der als Bauträger dann die gleiche Zahl an Wohnungen baut wie die Stadt, die Wohnungen dann aber voraussichtlich verkauft. Die Stadt verfügt aktuell bereits über Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 8500 Quadratmetern, bei denen es laut OB Holaschke "Null-Leerstand" gibt. Ob diese Wohnungen in eine GmbH eingebracht werden sollten oder nicht, wird noch geprüft.

Während Michael Mairhofer (SPD) Sympathie für eine solche GmbH erkennen ließ, weil über eine solche seiner Meinung nach auch leichter "Bausünden" saniert werden könnten, warnte Georg Heitlinger (FBW) nachdrücklich vor diesem Schritt. Eine GmbH nach der Grundstücksübertragung gegebenenfalls wieder abzuwickeln, sei mit hohen Steuern verbunden, sagte er. Auch Rainer Antritter (FBW) ist nicht wohl bei dem Gedenken, damit gleich das "große Rad zu drehen."

Peter Wieser (Grüne) machte sich für hohe energetische Standards beim Bau unter städtischer Regie stark und ließ die Tendenz seiner Fraktion für einen Eigenbetrieb als "risikoärmeren Einstieg" erkennen. Später könne man ja immer noch eine GmbH gründen. Klaus Scherer (CDU) bekannte, er sei nach der Präsentation und der Diskussion noch immer nicht viel schlauer und forderte eine "nähere Betrachtung". "Eigenbetrieb ja", sagte er, "aber wie und wann, das muss noch diskutiert werden." Darin war er sich mit Hartmut Kächele (SPD) ungewohnt einig.

Oberbürgermeister Holaschke drückte hingegen aufs Tempo. "Die Zeit ist reif, und wir setzen damit ein Zeichen", sagte er und bat um einen Grundsatzbeschluss, um auf dessen Grundlage rasch weiterplanen zu können. Das finanzielle Risiko sei begrenzt und die Gelder der Landesprogramme seien üppig vorhanden, warb er – am Ende erfolgreich – um Zustimmung. "Gartenschau hin oder her – das muss möglich sein!"