Von Friedemann Orths

Waibstadt-Daisbach. "Wir wollen Sie hier nicht!", "Wir wollen Ruhe!", "Aber nicht in Daisbach!" Ihren Bürgerstammtisch zum geplanten Wohnprojekt mit 95 Wohnungen, einem Boardinghaus und Seniorenwohnungen auf dem Areal der Villa Seidel in der Daisbachtalstraße 95 hatten sich die Vertreter des Starnberger Projektentwicklers "Ehret + Klein" sicher anders vorgestellt. Stammtisch-Atmosphäre herrschte allerdings schon im Waibstadter Hof, der an diesem Abend voller Daisbacher war. Bestimmt 140 Bürgerinnen und Bürger waren ins Restaurant gekommen, schon eine lange Schlange am Eingang zeigte, wie groß das Interesse der Bürger ist. Aus diesem Grund wurde die Veranstaltung auch in den Biergarten verlegt, weil im Restaurant gar kein Platz mehr war.

Wegen des großen Andrangs wurde die Veranstaltung spontan in den Biergarten verlegt – mehr als 100 Daisbacher machten es den Projektentwicklern nicht einfach. Foto: Orths

"Das habe ich zwar gehofft, aber nicht erwartet", kommentierte Daisbachs Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner die vielen Leute, und Matthias Frank vom Projektentwickler hatte ebenfalls mit maximal 15 Leuten gerechnet. Wenn man solche Stammtische in München anbiete, kämen nie so viele Menschen. Somit wurde aus einem gemütlichen Beisammensein nichts, Christine Fischer, Kerstin Kruppek und Matthias Frank von "Ehret + Klein" mussten ihre Pläne ändern und die Fragen der Bürger sammeln. Da es kein Mikrofon gab und der gesamte Biergarten voll war, war es nicht einfach, Bürger und Projektentwickler zu verstehen – deutlich wurde aber schnell, dass so ziemlich alle anwesenden Daisbacher gegen das Projekt sind.

Das hatte sich schon wenige Stunden zuvor auf dem Areal der verfallenen Villa angedeutet. Dort kamen zwar nur zwischen 30 und 40 Interessierte, sie äußerten aber dieselben Bedenken, die dann auch im Biergarten mehrfach angesprochen wurden: Natur- und Artenschutz auf dem zuvor verwucherten Privatgelände, zu geringer Abstand zum angrenzenden Wald, die Dimension des Projekts, die für ein kleines Dorf wie Daisbach viel zu groß sei, mögliche Lärmbelästigung durch den Schall, der auf das gegenüberliegende Wohngebiet treffe, das Tal sei schon jetzt wie ein Trichter; ein Gefühl der "Überrumpelung" durch Gemeinde und Investor, "Enttäuschung" über Ortschafts- und Gemeinderat, Sorgen über die Infrastruktur wie Straße, Kanäle, Kläranlage, Wasserversorgung, Zuzug zu vieler Menschen – 250 zu Daisbachs 1000 Einwohnern –, erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Mehrfach fielen Worte wie Getto und sozialer Brennpunkt. Eine Frau sprach davon, dass die Neubürger wegen des nicht gewollten Projekts sogar angefeindet werden könnten. Auch "das Bordell war besser" war aus den Reihen zu hören. Viele Daisbacher betonten auch immer wieder, dass sie eben gerne in einem verschlafenen Dorf wohnen, in dem "nix los ist". Als Fischer von 18 Häusern plus der renovierten Villa sprach, die als Begegnungszentrum oder Gemeindehaus den Daisbachern zur Verfügung gestellt werden soll, war höhnisches Lachen ob der Größe der Anlage zu hören. Schon fast drohend klang die Forderung eines Zuhörers an den Gemeinderat, sich die Sache gut zu überlegen.

Da halfen auch die sachlichen und ruhigen Erklärungen der drei Starnberger wenig, die oft von Zwischenrufen unterbrochen wurden. "Was braucht Daisbach?" habe man sich gefragt, woraufhin mehrere Leute "Ruhe!" antworteten. Man befinde sich "noch ganz am Anfang", betrachte das Projekt als "Chance für Daisbach", sagte Fischer. Michael Ehret, der aus Heidelberg stammt, liege das Projekt besonders am Herzen, da das Grundstück im Familienbesitz sei. Deshalb wolle man auch "nicht einfach aufgeben" und sich einen anderen Ort suchen. Die Häuser würden sich gut in den Hang einfügen, die Villa bleibe der höchste Punkt.

In die barrierefreien Wohnungen könnten ja auch Daisbacher Senioren ziehen, die nicht mehr in ihrem Haus wohnen könnten, warb Fischer. Sie glaubt auch, dass es kein Problem sei "gutbürgerliche Leute aus der Region" zu finden und dass dort "nicht lauter Hartz IV-Empfänger" einziehen werden.

Zudem habe der Rhein-Neckar-Kreis das "Pilotprojekt" gelobt. Auf die Stadtkasse kämen bei einer Realisierung auch keine Kosten zu, alles, was ausgebaut werden müsse – dazu könnten auch Straße und Kanäle und mit Sicherheit der Kindergarten gehören, eventuell auch die Schule – würde der Investor zahlen. Dass Erzieher und Lehrerinnen rar sind und die Gemeinde Geld kosten, ist ein anderes Thema.

Auch Bürgermeister Joachim Locher hielt es dann gegen Ende nicht mehr auf seinem Platz, und er antwortete mehreren Bürgern, die die Verwaltung und den Gemeinderat kritisierten. Er umriss kurz, wie es zu dem Projekt gekommen war, sprach aber auch davon, dass sich am Anfang kaum jemand dafür interessiert habe, auch nicht bei öffentlichen Sitzungen: "Reaktion null!" Jetzt plötzlich rege man sich auf. Zudem fordere die Landesregierung, dass man mehr Wohnraum auf weniger Fläche schaffen solle, da sei das Seidel-Areal ein "Modellprojekt".

Somit habe man dem Investor mit dem Antrag auf Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans erst mal signalisiert, dass Wohnraum gewünscht ist. Die Anzahl der Wohnungen wurde aus dem Beschluss aber entfernt, das wolle man später diskutieren. Entschieden ist sowieso noch nichts.

Das Projekt war schon auf Anraten von Ortschafts- und Gemeinderat von rund 160 Wohnungen auf die derzeitigen 95 reduziert worden. Deutlich machte Fischer aber auch, dass sich jede weitere Verkleinerung der Anlage für den Investor nicht mehr lohnen würde. Manche Daisbacher hatten schon geäußert, dass sie nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung des Areals seien, mit vielleicht 50 Wohnungen könne man schon leben – eine Pattsituation: Alles andere als die jetzigen Pläne wären unwirtschaftlich für den Investor, die jetzigen Pläne werden zumindest von den anwesenden Daisbachern vehement abgelehnt.

Wie der Investor das lösen will, war auch nach der dreistündigen Diskussion nicht klar. Fischer will im Dialog mit den Bürgern bleiben, eine "offizielle" Infoveranstaltung mit Präsentation soll in naher Zukunft in der Daisbacher Mehrzweckhalle stattfinden. Man wolle, dass für alle "was Gutes dabei rauskommt". Ob sich die Daisbacher dann überzeugen lassen, ist zumindest momentan fraglich. Zumindest gab es zum Schluss einen etwas versöhnlich klingenden Applaus für die Starnberger.