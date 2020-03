In den Hochbehälter in Siegelsbach fließt schon seit einiger Zeit kein Wasser mehr. Er wurde stillgelegt und gehört nun der Gemeinde. Aber auch in noch aktiven Reservoirs könnte es trockener werden als vorgesehen. Der Wasserverbrauch in Corona-Zeiten ist eine „große Unbekannte.“ Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Bad Rappenau/Eppingen/Sinsheim. Das Corona-Virus zwingt viele Menschen, die sonst tagsüber am Arbeitsplatz oder in der Schule sind, zu Hause zu bleiben. Wie lange dieser Zustand anhalten wird, weiß noch niemand, und neben den noch unbekannten Folgen für das gesellschaftliche Zusammenleben hat das erzwungene Verweilen in den eigenen vier Wänden möglicherweise auch Auswirkungen auf die Infrastruktur.

Dass davon nicht nur die Daten-, sondern auch die Trinkwasserleitungen betroffen sein könnten, treibt derzeit Michael Wilde um. Er wolle die Leute nicht verrückt machen, sagt der Geschäftsführer des Zweckverbands "Wasserversorgungsgruppe Mühlbach" mit Sitz in Bad Rappenau ausdrücklich, aber sie dennoch frühzeitig sensibilisieren und zum Wassersparen aufrufen. Seine Befürchtung: Wenn die Temperaturen steigen und in den Haushalten immer mehr Trinkwasser verbraucht wird, "stoßen wir vielleicht an Grenzen, die uns so vorher nicht bewusst waren."

Trotz einiger Verbrauchsspitzen sei alles noch in einem akzeptablen Bereich. "Entgegen unserer ersten Erwartung ist der Verbrauch sogar leicht gesunken", sagte Wilde gestern im Gespräch der RNZ. Er vermutet, dass der Rückgang daran liegt, dass inzwischen einiger Firmen und Betriebe geschossen oder in Kurzarbeit sind. An seiner Warnung aber hält er fest: "Wir müssen das jetzt über einen längeren Zeitraum genau beobachten. Wir haben es mit einer ’großen Unbekannten’ zu tun." Denn wenn wie jetzt viele renovieren, den Garten ummodeln oder den eigenen Teich befüllen, und wenn zudem auch die Landwirtschaft wieder mehr Wasser benötigt und in einigen Wochen vielleicht die ersten Pools befüllt werden, dann könnten die Transport- und Förderkapazitäten vielleicht bald nicht mehr ausreichen. Das befürchtet Wilde zumindest für sein 54.000 Verbraucher zählendes Verbandsgebiet, in dem 36 Hochbehälter und Wassertürme nachts wieder befüllt werden müssen. Hier gibt es auch einige große Firmen, die teilweise noch weiterproduzieren, als Wasserverbraucher also nicht oder zumindest nicht komplett ausfallen, während zugleich der häusliche Verbrauch steigt.

"Wir hatten noch nie die Situation, dass so viele gleichzeitig zu Hause sind", sagt Wilde, dessen Verband die Menschen zwischen Neckarkatzenbach und Gemmingen, zwischen Neckarbischofsheim und Offenau mit Trinkwasser versorgt. Sich rechtzeitig zu beschränken, um früh im Jahr extreme Spitzenverbräuche zu verhindern, das ist sein Appell an die Bürger. Sonst könnte "das gesamte System überstrapaziert werden".

Seine Kollegen aus der Region teilen Wildes Befürchtungen bislang nicht. Andres Uhler, Leiter der Stadtwerke Sinsheim, geht zwar ebenfalls davon aus, dass es eine Verschiebung der Verbrauchszahlen geben wird, aber eher nach unten. "Bäder, Schulen und Firmen sind geschlossen", begründet er, und die Zahl der Arbeitnehmer, die für ihren Job nach Sinsheim fahren, sei größer als die der Auspendler, die nun teilweise zu Hause sitzen. Die "übliche Frühjahrssteigerung" eingerechnet und bezogen auf das gesamte Stadtgebiet mit 36.000 Einwohnern, geht Uhler daher eher von einem geringfügig sinkenden Wasserverbrauch aus. "Es gibt aber noch keine Erfahrungswerte für eine solche Situation", auch das betont der Stadtwerke-Chef.

Entspannt zeigt sich auf Nachfrage auch Jürgen Fischer, Geschäftsführer der "Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenztal" mit Sitz in Eppingen. Der kommende Verbrauch werde zwar voraussichtlich den Februar-Wert übersteigen, aber das sei normal und von den Spitzenverbräuchen der Sommermonate noch weit entfernt.

Da die meisten Prozesse automatisch ablaufen und sich auch aus der Ferne steuern lassen, sei das Betreten eines Hochbehälters nur selten erforderlich, und die Mitarbeiter müssten sich ohnehin immer an die allgemeinen Hygieneregeln halten. Aktuell laufen beim Zweckverband laut Fischer nur zwei der sechs Brunnen, einer für den Bereich Hilsbachtal, der andere für das Elsenztal. Alleine dieses beiden reichten aus, um den Wasserbedarf der rund 30.000 Einwohner in Eppingen, Ittlingen und Kirchardt zu decken. Die restlichen vier Brunnen werden erst in Spitzenzeiten zugeschaltet. Außerdem bezieht der Verband – der geringeren Wasserhärte wegen – ein Drittel seines Trinkwassers von der Bodensee-Wasserversorgung. Und dann gebe es auch noch mehrere Notbrunnen, die in einem Katastrophenfall genutzt werden könnten, aber noch nie gebraucht wurden. Einen Grund zur Sorge sieht Fischer nicht: "Die Wasserversorgung im Bereich unseres Zweckverbandes ist sichergestellt."