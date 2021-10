Die Bruchstelle befand sich westlich der B39 in Eichtersheim zwischen der Wachtermühle und der Autowerkstatt Dornmüller, wie Bürgermeister Frank Werner am Donnerstagmorgen auf Facebook mitteilte. Foto: Frank Werner

Sinsheim. (RNZ/cbe) In der Nacht zu Donnerstag wurden der Sinsheimer Ortsteil Eschelbach und Angelbachtal von der Wasserversorgung abgeschnitten. Grund dafür: Eine Hauptversorgungsleitung der Wasserversorgung Hohberggruppe ist westlich der Bundesstraße B39 in Eichtersheim gebrochen. Das teilt Angelbachtals Bürgermeister Frank Werner bei Facebook mit.

Seit 2 Uhr in der Nacht wurde daran gearbeitet, die Wasserversorgung wieder herzustellen. Während die Angelbachtaler Bevölkerung bereits am Donnerstagmorgen wieder versorgt werden konnte, musste für Eschelbach eine Notwasserversorgung über Eichtersheimer Hydranten eingerichtet werden. Mittlerweile verfügt Eschelbach wieder über Trinkwasser. Dies teilte Angelbachtals Bürgermeister Frank Werner am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr mit.

Die Notwasserversorgung bleibe vorerst bestehen. Der Ort des Wasserrohrbruchs sei zwischenzeitlich lokalisiert worden, eine Fachfirma soll sich nun vor Ort ein Bild des Schadens machen. Laut Werner ist es jedoch unklar, ob die Arbeiter mit Ausrüstung dort überhaupt hinkommen, da der Boden aufgrund des Rohrbruchs sehr durchweicht sei.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 12.16 Uhr