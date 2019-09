Sinsheim-Waldangelloch. (abc) An ungewohntem Ort geht am heutigen Kirchweihmontag die Waldangellocher Kerwe zu Ende: Das Geschehen spielte sich am Wochenende wegen der andauernden Sanierung der Ortsdurchfahrt nicht auf dem Festplatz ab, sondern direkt vor der Eugen-Hagmaier-Halle. Einen bunten Umzug bekam die Dorfgemeinschaft dennoch zustande. Zu Beginn der Bauarbeiten vor über einem Jahr galt dieser als gefährdet, da schwer durchführbar.

Im "Epizentrum" der Kirchweih war schon am Freitag der Kerwe-Rock mit der "ZAP-Gang" über die Bühne gegangen. War das Areal vor der Halle bislang für die Autos der Festgäste reserviert gewesen, mussten diese diesmal anderswo parken. Der altbewährte Vergnügungspark konnte aufgebaut werden, lediglich ein Autoscooter fehlte. Dazwischen standen die Festzelte mehrerer Vereine, für deren Beteiligung sich Ortsvorsteher Edgar Bucher - nach einem vom Posaunenchor intonierten "Hoch Baden" - bedankte. Auch Sponsoren fanden Erwähnung, bevor Marie-Luise Hess und Lisa Grittmann, die "Kerwe-Presse", die Kerwerede verlasen. Diese war gespickt mit Anekdoten, die sich während der zurückliegenden Monate im Stadtteil ereignet hatten.

Kerwe in Waldangelloch: Bei der Kerwe-Rede wurden örtliche Anekdoten erzählt. Foto: Alexander Becker

Ganz so baustellenlastig wie im Vorjahr geriet die Rede nicht, und zur Versöhnung gab’s ein Bier für Oberbürgermeister Jörg Albrecht, ehe man sich sich dann doch noch kurz den Straßenbauarbeiten und den damit verbundenen Umleitungen widmete: In der Straße "Am Hasenpfad" seien der "Kerwe-Presse" zufolge bereits eigene Vollzugsbeamte und Blitzer im Einsatz: "Longsom fahre und Ongelloch genieße", lautete der Ratschlag der Kerwerednerinnen in zünftigstem Dialekt. Zum Kerwe-Genuss gehörte auch das anschließend vom Ortsvorsteher ohne viel Mühe angestochene Freibierfass.

Kerwe in Waldangelloch: Oberbürgermeister Jörg Albrecht bekam einen Präsentkorb überreicht. Fotos: Alexander Becker

Zwei bekamen sogar Vollverpflegung: Die Gäste Hanna Keppler und Jürgen Weber mussten sich um leibliche Genüsse keine Gedanken machen - beide gewannen bei einer Kerwe-Verlosung jeweils ein "VIP-Ticket" und wurden damit während des gesamten Spektakels an den Verkaufsständen und in den Zelten der Vereine kostenlos verpflegt.

Dies galt auch während des Höhepunktes, dem Festumzug am Sonntagnachmittag: 18 Positionen zählte der Gaudiwurm, der sich trotz teilweiser Sperrung der Ortsdurchfahrt durch die Straßen des Stadtteils schlängelte. Den größten Wagen stellte - wie schon in den Vorjahren - der Motorradclub. Zum Motto "Was die Welt bewegt" präsentierten die Zwei- und Dreiradfreunde einen sieben Meter hohen Big-Ben-Nachbau und behandelten das nach wie vor leidige "Brexit"-Thema. Die Gefahr, dass sich Waldangelloch irgendwann von der Sinsheim abspalten könnte, besteht indes nicht - hatte der Ortsvorsteher doch schon während der Eröffnung dem Oberbürgermeister für die rund fünf Millionen Euro teure Sanierung der Ortsdurchfahrt gedankt. Als Entschädigung für die anhaltenden Beschwerden mancher Anwohner der Umleitungsstrecken gab es außerdem noch einen Präsentkorb obendrauf. Somit dürfte die Kerwe einen harmonischen Ausklang finden.

Info: Heute geht die Kerwe um 11 Uhr mit einem Haxenessen vor der Mehrzweckhalle weiter, bevor um 15 Uhr Kaffee und Kuchen serviert werden und eine Stunde später ein Boccia-Turnier beim TSV-Zelt ausgetragen wird. Mit der Schlussrede und Schlumpel-Verbrennung endet die Angellocher Kerwe um 20.15 Uhr.