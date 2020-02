Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt/Qingdao. Dominik Brod lebt dort, wo die meisten Menschen zurzeit wahrscheinlich eher nicht wohnen möchten – in China, genauer Qingdao, einer Großstadt mit neuen Millionen Einwohnern, die zwischen Peking und Shanghai liegt. Bis nach Wuhan, wo der Corona-Virus zuerst entdeckt wurde, sind es fast 1000 Kilometer. Seit letztem Jahr arbeitet der studierte Ostasien-Wissenschaftler aus Waibstadt in der Metropole als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache.

Momentan sei es in Qingdao wie in einer Geisterstadt, erzählt Brod am Telefon. "Es ist wie wenn seit zwei Wochen Sonntag wäre." Alles sei sehr ruhig, bis auf die Supermärkte hätten alle Geschäfte geschlossen, ebenso die vielen kleinen Restaurants, die die Straßen säumen. Ein komischer Anblick, denn normalerweise ist Qingdao eine sehr touristische Stadt. Sie lieg direkt am Meer, hat eine Altstadt, die daran erinnert, dass Qingdao 16 Jahre lang deutsche Kolonie war, und auch die Berge sind nicht weit.

Die Millionenmetropole ist wie ausgestorben. Auch die kleinen Lädchen am Straßenrand haben geschlossen. Nur die Supermärkte sind noch offen, haben aber ein eingeschränktes Sortiment. Wer das Haus verlässt, braucht eine Schutzmaske wie Dominik Brod. Foto: privat

Normalerweise kämen viele Touristen aus aller Welt zum Segeln hierher, erzählt der 30-Jährige Waibstadter. Es sei "recht lebhaft" an normalen Tagen, an Tagen an denen es noch keinen Ausbruch des zum Teil tödlich verlaufenden Corona-Virus gegeben habe. Damals hörte man in der pulsierenden Stadt noch das Lachen auf den Straßen, kam mit dem Auto in den Stoßzeiten keinen Millimeter voran und musste sich in Busse so quetschen, dass das Gesicht beinahe an der Scheibe klebte. "Man wird vom Autohupen geweckt."

Jetzt ist die Stadt wie ausgestorben. Brod, der in Heidelberg studiert hat, erzählt von Straßen, auf denen kein Mensch zu sehen sei, von Bussen, die nicht fahren und von ausverkauften Schutzmasken. Die N 95, die Maske, die auch Chirurgen bei Operationen tragen, schütze die Bevölkerung zu 80 Prozent vor Viren und bietet damit die beste Sicherheit. Jetzt, da sie ausverkauft sei, müssten Menschen auf weniger gute Masken zurückgreifen, die weniger Schutz bieten. Die Folge: Wer das Haus nicht unbedingt verlassen muss, bleibt zu Hause, stellt sich quasi selbst in Quarantäne.

Aber auch die Regierung sei darauf bedacht, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Flüge nach und aus Qingdao heraus gibt es nicht mehr, und das in der größten Reisezeit des Jahres – dem chinesischen Neujahrsfest, das mit Weihnachten in christlichen Ländern vergleichbar ist. Täglich gibt es für die Bevölkerung oft mehrere SMS von der Polizei, mit neuen Informationen und vor allem Tipps zum Thema Hygiene. Die Nummern bekommt sie automatisch, wenn man eine Sim-Karte kauft. "Man merkt schon, man ist hier in einem Überwachungsstaat", sagt Brod. In diesem Fall ist das vielleicht sogar hilfreich, denn dadurch sind große Teile der Bevölkerung darüber informiert, dass nun auch bald die Supermärkte schließen sollen.

Seither gibt es Hamsterkäufe, denn keiner weiß genau, wann es so weit sein wird. Denn der Zeitpunkt wird immer wieder um einen Tag nach hinten verschoben. Auf das Gemüt schlägt die Situation trotzdem, auch wenn in der Stadt keine Panik herrscht. Es sei eher Ungeduld und Gereiztheit, erzählt der Waibstadter. Die Leute seien angespannt. Vor allem beim Einkaufen würde man es merken: "Da lernt man die Chinesen ganz anders kennen." In der Schlange gäbe es beispielsweise häufiger Streit und es werde "rumgezankt".

Wie viele Leute genau in Qingdao infiziert sind, kann Brod nicht sagen. Dazu sind die chinesischen Medien zu zurückhaltend. Aber sicher sei, es gebe tausende von Infizierten. Ob es 1000 oder doch 5000 sind, bleibt ungewiss. Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache sich anzustecken, sagt Brod, der fast sein ganzes bisheriges Leben in Waibstadt wohnte: "Ja, mache ich mir schon." Vor allem, weil es auch schon Fälle gegeben hat, die ganz in der Nähe seines Arbeitsplatzes waren. Ein Mann ist wegen seines Fiebers zusammengebrochen, andere Fälle gab es in der U-Bahn-Linie, die er immer nutzt. Da sei dann "die Hölle los" gewesen. Die ganze Station sei geschlossen worden. "Das hat sich aufgeschaukelt." In seinem Freundeskreis gab es aber zum Glück keine Infizierten.

Schon seit Anfang Dezember habe es immer wieder Gerüchte gegeben, dass es dieses Virus gebe. Das wurde über die sozialen Medien verbreitet. Die Posts wurden von der Regierung gelöscht und als Gerücht abgetan. Angst hat Brod trotzdem nicht. "Ich bin vorsichtig, aber es ist keine Angst." Er passe auf, dass er nicht fahrlässig handelt. Er ist aber auch davon überzeugt, dass es in Deutschland anders laufen würde, denn das Gesundheitssystem sei in China lange nicht so gut wie in seinem Heimatland. Schon alleine die vielen Hausärzte würden dazu beitragen. Das gibt es in China so nicht. Hier muss jeder in ein Krankenhaus, die es auch nicht überall gibt. Aber: "Wenn die voll sind, sind die voll."

Jetzt, da er noch bis mindestens zum heutigen Dienstag nicht zur Arbeit darf, hat er auch viel mehr Zeit mit seinen Freunden aus dem Kraichgau und der Mutter, die ebenfalls in Waibstadt lebt, zu reden. Die würden sich schon Sorgen machen und regelmäßig fragen, ob er etwas brauche, erzählt Brod. Trotz der Situation möchte der Waibstadter aber trotzdem weiterhin in China bleiben.