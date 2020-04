Waibstadt. (wig) Wie läuft das Leben einer Kirchengemeinde in besonderen Krisenzeiten? Was tut ein Pfarrer, wenn die Kirche geschlossen ist und auch kein Religionsunterricht stattfinden darf, vor allem wenn bald Ostern ist? "Das Leben in der Kirchengemeinde passt sich an die Krise an", sagt Jonas Rühle, evangelischer Pfarrer für Waibstadt und Daisbach, dessen Daisbacher Kirchengemeinde auch Trägerin des örtlichen Kindergartens ist. Dessen Team hat ein Programm für die Kinder der Einrichtung, das über eine "Whats-App"-Gruppe organisiert wird, gestartet. Personell ist der Kindergarten gut aufgestellt, denn "wir haben eine 100 Prozent-Stelle trotz Krise neu besetzen können", sagt Rühle. Ebenso habe der Jugenddiakon einen digitalen Jugendtreff aufgebaut und auch schon digitalen Konfirmations-Unterricht gegeben.

Rühle selbst hat seit vergangener Woche ein Telefonangebot ins Leben gerufen. "Ein offenes Ohr, trotz vieler verschlossener Türen" heißt es da auf dem passenden Flyer. Bei Sorgen, Kummer, Langeweile oder Lagerkoller könne man ihn werktags zwischen 15 und 18 Uhr unter 07261 / 2024 gerne anrufen, sagt der Pfarrer. "Der Kirchengemeinderat und andere Teams tagen über Video-Konferenzen, außerdem werden mit dem neuen Gemeindebrief ,Reingeschaut‘ Angebote für Karfreitag und Ostern gemacht, die man auch von zu Hause aus mitfeiern kann", erzählt Rühle. Weiteres sei noch in Arbeit, an Ideen mangele es dem Team nicht. Trotzdem kann die Kirchengemeinde nicht alle Angebote aufrechterhalten. So sind zurzeit beispielsweise die Proben von Kinder- und Posaunenchor ausgesetzt und auch der Seniorenkreis kann nicht stattfinden.