Heidelberg. (dpa-lsw) Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verantworten sich seit Montag zwei Jugendliche vor dem Landgericht Heidelberg wegen Mordes an einem Obdachlosen. Die beiden 15 Jahre und 16 Jahre alten Angeklagten sollen laut Anklage im September aus Zeitvertreib in Waibstadt eine Mülltonne vor dem Wohncontainer einer Obdachlosenunterkunft angezündet haben.

Das Feuer versperrte dem 61-jährigen Bewohner den einzigen Ausgang.

Obwohl sie das gewusst haben sollen, sollen die Beschuldigten weitere Gegenstände in das Feuer geworfen haben. Nach früheren Erkenntnissen der Ermittler wollten die beiden auch den Wohncontainer in Brand setzen. Der Mann starb an Rauchgasen.