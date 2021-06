Von Christian Laier

Waibstadt-Daisbach. Klimaschutz ist Winfried Glasbrenner seit jeher ein großes Anliegen. Schon 1985 hat der 65-jährige Familienvater und Ortsvorsteher von Daisbach eine Solaranlage für Warmwasseraufbereitung von einer Firma aus dem Breisgau auf sein Wohnhaus bauen lassen – die Erste weit und breit.

Ein Unternehmen in der näheren Umgebung gab es damals allerdings nicht. "Die Leute sind oben am Feldweg stehen geblieben und haben mich gefragt, was das ist", erzählt er. Ein kleines Solarmodul hatte damals Gleichstrom für die Umwälzpumpe geliefert. Auch mit seiner Fotovoltaikanlage 1998 auf dem Scheunendach war er der Erste im Dorf. "Schon bevor es die garantierte Einspeisevergütung gab, habe ich mich für Sonnenstrom entschieden, um mit gutem Beispiel voranzugehen", sagt der Umweltschützer, der auch beim BUND aktiv ist.

Inzwischen hat er drei Gebäude mit Fotovoltaik-Modulen belegt, sieht aber die Entwicklung der Fotovoltaik im Rückwärtsgang. "Die Anlage von 2015 auf meinem Wohnhaus musste wegen gesetzlicher Vorgaben auf 70 Prozent der Leistung gedrosselt werden", erfuhr er damals fassungslos. "Wie passt denn das mit Energiewende und Klimaschutz zusammen?" fragt sich Glasbrenner. Seine erste Anlage ist 20 Jahre alt, sie erzeugt weiterhin Strom. Nur vergütet wird der kaum mehr, nur noch mit zwei bis drei Cent pro Kilowattstunde, abzüglich einer "Vermarktungspauschale" von aktuell 0,4 Cent pro Kilowattstunde. "Das ist eine Unverschämtheit" schimpft Glasbrenner. Klar habe sich die Anlage amortisiert, aber jetzt bleibt als Alternative, sie abzubauen und zu verschrotten oder quasi zum Nulltarif weiter laufen zu lassen. Wartung und Unterhaltung eingerechnet, wird dies ein Drauflegegeschäft. "Das kann doch nicht sein", meint er.

Mit viel Enthusiasmus hat Glasbrenner sich als langjähriger BUND-Vorsitzender an der Solar-Bundesliga beteiligt und einige Jahre lang die Daten nicht nur von Daisbach, sondern auch von den umliegenden Gemeinden gesammelt. Doch die Solar-Bundesliga wurde eingestellt, die Begeisterung scheint verflogen.

Nicht solarstromförderlich sieht Glasbrenner die aktuellen Regelungen beim "Mieterstrom". Wer auf vermieteten Häusern eine Fotovoltaik-Anlage bauen will, damit der Strom vom Mieter genutzt werden kann, steht vor rechtlichen und steuerlichen Hindernissen. Sogar Solarfirmen, die von dem Geschäft leben, würden sagen "Lassen Sie es lieber sein", erfuhr er. Da wundert es ihn nicht, wenn sich offenbar nicht mehr viele Hausbesitzer für eine Solarstromanlage entscheiden. "Die meisten Häuser eignen sich für Fotovoltaik, haben aber nichts auf dem Dach", sagt Glasbrenner enttäuscht. In Neubaugebieten, in dem junge Familien bauen, sollten Fotovotaik-Anlagen aus Verantwortung für die Zukunft der Kinder selbstverständlich sein. Auch Ost- und West-Dächer seien dank effizienterer Technik inzwischen geeignet für die Stromerzeugung.

Ein Überblick über Daisbach mittels "Google Maps" zeigt, dass nur etwa ein Viertel der Gebäude mit Solarzellen belegt ist. "Bundesweit ist es sicher ähnlich, ein ungeheures Potenzial für erneuerbare Energieerzeugung bleibt ungenutzt", stellt Glasbrenner ernüchtert fest. "Eigentlich kann man da nur resignieren, wenn man an die Zukunft der Enkel und der Erde denkt", seufzt der vierfache Großvater, möchte aber seine Hoffnung auf ein Gelingen der Energiewende dennoch nicht aufgeben.