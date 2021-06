Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass die Stadt Geflüchtete vor allem aus dem Nahen Osten und aus Ostafrika aufgenommen hat. Nicht jeder war damals davon begeistert. Es gab Demonstrationen und Vorbehalte. Doch wie hat sich die Situation entwickelt, wie leben die Menschen heute? Eine Bestandsaufnahme:

Hanaa Hanafi und ihre Familie gehörten zu den Ersten, die in die Gemeinschaftsunterkunft in der Hauptstraße eingezogen sind. Zu siebt waren sie, das kleinste Kind erst wenige Monate alt. Schon als Hanafi selbst noch ein Kind war und im Libanon lebte, war es ihr Traum, einmal nach Deutschland zu gehen, hat ihr doch die Sprache, die ihr die Verwandten aus Berlin nähergebracht haben, so gut gefallen. Und auch bei Fußballturnieren war sie immer für das deutsche Team. Dass die Familie nun seit 2014 in Deutschland lebt, ist auch ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken. Hanafi hat ihren Mann davon überzeugt, die Pläne aufzugeben, von Italien nach Schweden zu reisen. Mittlerweile empfindet sie Deutschland als ihre Heimat.

Integration ist für sie schwer zu erklären. Man müsse sein wie die Deutschen und froh, dass man empfangen wurde. "Ich danke Deutschland sehr dafür, dass es mich und meine Familie von ganzem Herzen aufgenommen hat", sagt die Palästinenserin. Außerdem müsse man sich an die Regeln halten und zu jedem Menschen gut sein. Hanafi sagt aber auch, dass man nicht vorschnell urteilen sollte. Das bezieht sie vor allem auf die Menschen, die hier geboren sind. Jeder Mensch sei anders. Wenn man einmal eine schlechte Erfahrung zum Beispiel mit einer arabischen Person gemacht habe, heiße das nicht, dass alle Araber schlecht sind. Hanafi findet, dass man sich in einem Land wie eine Familie fühlen sollte. Dazu gehört aber auch, dass jeder seine Kultur ausleben kann. "Wir sind alle gleiche Menschen."

Mittlerweile dient die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft als Lagerstätte. Foto: Anjoulih Pawelka

An die bisherige Zeit in Deutschland hat sie nur gute Erinnerungen. Selbst in der Gemeinschaftsunterkunft hat es ihr gefallen. Auf die Frage, ob es schwer war, hier Freunde zu finden, schüttelt die 35-Jährige energisch den Kopf. Mittlerweile habe sie mehr deutsche Freunde als arabische. Für sie sei das hier aber auch einfach, weil sie schon immer von Deutschland träumte.

"Hier kann man seine Träume verwirklichen"

Für Saleh, den zweitältesten Sohn der Familie, war es zu Beginn nicht so einfach. Er hat teilweise Ausgrenzung erfahren, wurde wegen seiner Kleidung und seines Aussehens gehänselt. Irgendwann hat er dann angefangen, im Verein Fußball zu spielen. "Fußball hat mir sehr geholfen", sagt er, obwohl er auch dort Negatives erfahren hat. Doch die meisten hätten ihn gut behandelt. Besonders mag er die Schule und die vielen Möglichkeiten, die ihm Deutschland bietet. Hier könne man seine Träume verwirklichen. Der Gesamtschüler möchte später gerne arbeiten. Was, ist ihm dabei egal. "Hauptsache, ich werde erfolgreich." Dazu gehört für ihn auch, "gutes Geld zu verdienen". Damit möchte er seiner Mutter alles kaufen, was sie will. Außerdem möchte er erfolgreich sein, um die, die ihn früher ausgelacht haben, dann selbst auslachen zu können. "Ich will, dass die Karma bekommen." Wichtig ist ihm aber auch, dass er bodenständig bleibt.

Die Hanafis fühlen sich wohl in Waibstadt. Für Saleh ist das "auf jeden Fall" seine Heimat. Wenn er manchmal seine Verwandten in Frankfurt oder Berlin besucht, fühlt er sich "etwas gefährdet" und würde gerne wieder nach Waibstadt. "Ich hab’ halt immer Heimweh."

Für Hanaa Hanafi beinhaltet das Leben in Deutschland auch mehr Freiheiten. In Libyen, wo sie einige Zeit gewohnt hat, spielt sich das Leben der Frauen fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden ab. "Die Männer machen alles." Das findet sie nicht gut. Genauso wenig wie Saleh: "Jede Frau hat ihre eigene Freiheit", sagt er und fügt hinzu: "Jeder Mensch hat die gleichen Rechte." Für seinen Vater sei das auch ein Lernprozess gewesen. Doch mittlerweile habe seine Mutter ihr eigenes Konto und dürfe alles machen. In Libyen hatte der Vater Angst um seine Frau. Doch Deutschland schütze die Leute.

Auch für Rahime, eine junge Frau aus Afghanistan, ist der Aspekt der Freiheit, den sie hier in Deutschland hat, ein ganz wichtiger. Hier gibt es Religionsfreiheit, und die Menschenrechte werden akzeptiert. Viele Menschen, die hier leben, würden das als normal ansehen, doch für sie ist es das nicht. Sie ist vor den Taliban geflohen und lebte jahrelang im Iran. Dass sie hier auf der Straße laufen kann, ohne "dass mich jemand nervt", empfindet sie als großes Privileg. "Für mich ist das keine Kleinigkeit."

Deutschland fühlt sich nach fünf Jahren wie ihre Heimat an. So ein Gefühl hatte sie weder im Iran noch in Afghanistan. Ihr Traum ist es, einmal Grundschullehrerin zu werden. Der Staat habe so viel für sie bezahlt, dass Rahime etwas zurückgeben möchte. Sie will "nützlich sein". Um dieses Ziel zu verwirklichen, hat sie ihren Hauptschulabschluss gemacht, als Klassenbeste. Die Prüfungen für den Realschulabschluss hat sie gerade beendet. Doch das ist ihr schwergefallen. Denn die 24-Jährige muss sich doch um den fast dreijährigen Sohn ihrer Schwester kümmern. Diese sitzt seit Jahren in Griechenland fest. Das belastet die junge Frau sehr. Daher ist ihr sehnlichster Wunsch, dass ihre Schwester endlich nach Deutschland kommen kann.

Für sie ist der Schlüssel zur Integration, dass die Geflüchteten die Sprache lernen. Denn ohne Sprache ist es schwer, eine Arbeit zu finden. Das sieht auch Bürgermeister Joachim Locher so. Doch einige der rund 140 Geflüchteten, die in Waibstadt leben, scheitern immer noch an der Sprachbarriere. Auch wenn das nach Lochers Meinung mittlerweile keine Rolle mehr spielen sollte. Die Geflüchteten seien alle schon lange genug in Deutschland, um die Sprache gut zu sprechen. Bei den Kindern klappe die Integration gut, bei den Erwachsenen nur zum Teil. Für ihn bedeutet Integration auch, dass die Geflüchteten selbstständig werden, auf eigenen Beinen stehen und sich in den Arbeitsmarkt integrieren. Dazu gehört auch, dass sie sich nicht auf die staatlichen Leistungen verlassen. "Da könnte noch mehr kommen", findet Locher. Zahlen, wie viele Geflüchtete im Arbeitsmarkt integriert sind, erhebt die Stadt nicht. Es sind Lochers eigene Erfahrungen aus Gesprächen, die ihn zu dem Schluss kommen lassen.

Natürlich gebe es auch positive Beispiele wie den jungen Afrikaner, der in der Apotheke arbeitet. Locher hofft, dass die Integration in Waibstadt irgendwann vollständig klappt. Das bedeutet für ihn auch, dass keine separate Kultur entsteht und dass die hier geltenden Werte akzeptiert werden.