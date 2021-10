Eine neu erstellte und vom Gemeinderat beschlossene „Globalberechnung“ bildet die Grundlage dafür, dass die Stadtverwaltung Klärbeiträge erheben kann, wenn ein Grundstück an die Kanalisation angeschlossen wird. Damit werden unter anderem Investitionen in die städtische Kläranlage finanziert. Archivfoto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Mit der Globalberechnung für die Abwasserbeseitigung befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Jahrelang hatte die Stadtverwaltung diese aufwendige Kalkulation wegen dem als gering eingeschätzten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger hinten angestellt. Nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt diese Kalkulation mit Nachdruck eingefordert hatte, wurde sie nun erstellt und vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Die Beseitigung und Klärung von anfallendem Abwasser übernimmt in Waibstadt der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung. Finanziert wird das Abwassersystem durch Beiträge der Anschlussnehmer und Gebühren der Benutzer, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen kalkuliert und erhoben werden. Wird ein noch nicht erschlossenes Grundstück beispielsweise an die Kanalisation angeschlossen, erhebt die Stadtverwaltung zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen der Abwasserwirtschaft Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern. Die Höhe ergibt sich aus der Globalberechnung, die in Waibstadt auf den Zeitraum bis zum Jahr 2027 ausgerichtet ist. Hierbei werden sämtliche beitragspflichtigen Grundstücke den kompletten Kosten dieser Einrichtung gegenübergestellt.

Damit wird nachgewiesen, dass keine zu hohen Beiträge erhoben werden und der Beitragszahler nicht mehr zahlt, als beitragsfähiger Herstellungsaufwand entstanden ist. Somit sollen entsprechend dem verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz alle Grundstücke gleich berücksichtigt und belastet werden. Auf Grundlage der Kalkulation, die von der Stadtverwaltung zusammen mit dem Kommunalberatungsbüro "Allevo" erstellt wurde, ergibt sich ein Beitrag für den öffentlichen Abwasserkanal in Höhe von 3,59 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche und für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks in Höhe von 3,73 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche. Diese Beträge verankerte der Gemeinderat gleichzeitig in der neuen Abwassersatzung.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte in ihrem Prüfungsbericht gerügt, dass die Anschlussbeitragssätze für die Abwasserbeseitigung zuletzt im Jahr 1994 festgesetzt worden waren. "In der Praxis haben diese Beitragssätze für die Bürgerinnen und Bürger kaum Bedeutung, weil die Erschließung von Neubaugebieten in Waibstadt durchgängig in Erschließungsträgerschaft durchgeführt wird", erklärte Bürgermeister Joachim Locher. In den allermeisten Fällen würden aus diesem Grund die tatsächlichen Kosten zugrunde gelegt und nicht die satzungsmäßigen Beitragssätze.

"Für die Kommunale Doppik wird die Globalberechnung gebraucht. Sie dient als Grundlage für Bauplätze, die ohne einen Erschließungsträger in der Zukunft erschlossen werden", erkannte Stadtkämmerer Markus Zappe dann doch noch einen Nutzen des umfangreichen Zahlenwerks. "Wir haben mit der Erstellung der Globalberechnung einen hohen Kostenaufwand für die Kommune für selten auftretende Einzelfälle betrieben. Die Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt ist damit abgearbeitet", fasste Bürgermeister Joachim Locher zusammen.

Das Gremium nahm die Ausführungen der Verwaltung ohne Wortmeldungen zur Kenntnis und stimme der Globalberechnung und der Änderung der Abwassersatzung einstimmig zu.