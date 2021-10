Von Christian Laier

Waibstadt. "Du musst mit deinen Kindern unbedingt mal den Waibstadter Waldlehrpfad besuchen", wurde einer Mutter, die im Umland wohnt, empfohlen. "Als wir ihn dann erkunden wollten, haben wir ihn nicht gefunden, weil er in der Waibstadter Stadtmitte nirgends ausgeschildert ist", teilte die junge Frau der RNZ-Redaktion mit. Wir haben es zum Anlass genommen, uns auf die Suche zu machen und den "Geheimtipp" selbst zu suchen.

Um zum Ausgangspunkt des Rundweges im Mühlbergwald zu gelangen, muss man in der Stadtmitte beim Rathaus in die Pfarrstraße abbiegen und dann, immer geradeaus, zunächst die Brücke über die Bundesstraße überqueren und danach dem Dr-Weil-Weg in Richtung Wald und Mausoleum folgen. An der ersten Weggabelung im Wald ist der Ausgangspunkt des Waldlehrpfades. Ab hier ist der Rundweg gut beschildert.

An der c, zu welchem Baum welches Blatt gehört. In der Folge werden die Aufgaben des Waldes erklärt, bevor man sich die "Orchideen-Wiese" anschauen kann, auf der seltene Pflanzen wachsen. Kurz darauf erfährt man, welchen Nutzen ein Altgrasstreifen für den Naturschutz hat. Ein Insektenhotel, also eine künstlich geschaffene Nist- und Überwinterungshilfe, ist die nächste Station. Erklärungen zur Jagd und Fotobeispiele von Müllablagerungen im Wald folgen als nächstes, bevor beim Quiz einheimische Holzarten zu erkennen sind. Ein Aussichtsturm aus Holz bietet eine neue Perspektive auf den Wald.

Im Anschluss lernt der Besucher, welche Pilze im Waibstadter Wald wachsen und welche davon sogar tödlich sein können, wenn man sie isst. Es folgen Schautafeln zur Forstwirtschaft und zur Bedeutung von "Totholzhaufen" für dessen Bewohner, bevor ein Trampelpfad vom Waldweg durch den Baumbestand hindurchführt. Wie schwer es ist, im Wald ein ökologisches Gleichgewicht zu halten, kann man an der "Baumwaage" testen, an der es gilt, mit verschieden großen Steinen ein Gleichgewicht herzustellen. Anschließend folgt wieder ein Quiz, bei dem verschiedene Baumarten anhand ausgeschnittener Baumscheiben zu erkennen sind. Musikalisch wird es beim Wald-Xylofon aus Holz, auf dem die Wandernden ihr musikalisches Talent beweisen.

Eine andere Perspektive schafft eine Liege aus Holz, auf der man, auf dem Bauch liegend, das Krabbeln auf dem Waldboden beobachten kann. Wer es bis hierhin geschafft hat, kann sich auf dem großen "Waldsofa" aus Holz eine kleine Pause gönnen. Anschließend geht es weiter zum "Baumtelefon", das anschaulich zeigt, wie gut ein Baumstamm Geräusche überträgt und wozu die Tiere diesen Effekt nutzen können. Weitere Schautafeln geben einen Überblick über Holz als Energieträger und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von gehäckseltem Holz.

Für Kinder bietet die "Waldwippe" ein bisschen Action, denn es gilt, so in der Mitte zu stehen, dass sie ausgeglichen ist. Auf diese Weise soll spielerisch gezeigt werden, wie schwer es für den Wald ist, auch in Zeiten der Trockenheit und nach Stürmen sein Gleichgewicht zu halten. Für eine Auszeit bieten sich die beiden Hängematten aus Holz an, die einen Blick auf die Baumwipfel ermöglichen. Spannend ist es für Kinder auch, ein aus Ästen gebautes Indianer-Tipi zu erkunden.

Im weiteren Verlauf des Rundweges wartet ein Schätzspiel, bei dem herausgefunden werden soll, wie viele Tannenzapfen sich in einer großen Holzkiste befinden. Auf einer Schautafel wird eine Auswahl an Tieren vorgestellt, die im Wald zu Hause sind. Kurz vor dem Ende des Rundweges wartet noch ein letztes Quiz, zu welchem Baum welche Frucht gehört. Schließlich geht man am idyllischen "Wald-Friedhof" vorbei, bevor an der großen Sitzgruppe vor dem Mausoleum bei herrlichem Weitblick ein stärkendes Vesper verspeist werden kann.

Wer alle Stationen des knapp drei Kilometer langen Waldlehrpfades mit Kindern erkunden möchte, sollte ohne Ruhepausen rund zwei Stunden einplanen. Neben dem Spaziergang durch den Mühlbergwald können Groß und Klein auf dem Rundweg einiges über den "Lebensraum Wald" lernen. Wer auf den Hauptwegen bleibt, kann den gesamten Rundweg auch mit einem Bollerwagen oder einem stabilen Kinderwagen bewältigen.