Waibstadt. (cla) Sie kümmern sich um das, was die meisten schnellstmöglich loswerden wollen: das Abwasser. Dessen Reinigung ist die Aufgabe der Bediensteten in einer Kläranlage. Andreas Braun leitet den "Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung" der Stadt Waibstadt. Ihm gefällt seine Arbeit, allerdings wollen immer weniger Schulabgänger den Beruf der "Fachkraft für Abwassertechnik" erlernen.

"Wir haben den Ausbildungsplatz in unserer Kläranlage schon dreimal ausgeschrieben. Keine einzige Bewerbung ging ein", seufzt Braun und kann das nicht verstehen. Schließlich reicht ein guter Hauptschulabschluss, um die Ausbildung beginnen zu können. "Wir beschäftigen uns mit den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau und Biochemie. Dazu ist es ein zukunftssicherer Beruf, und bei Interesse kann man sich nach der Ausbildung zum Beispiel bis zum Betriebswirt weiterbilden", sprudelt es aus dem Technischen Leiter geradezu heraus. "Klar, man muss schon hinlangen können. Praktisches Handwerk ist eben nicht mehr so gefragt", vermutet Braun hinter dem fehlenden Interesse für seinen Beruf.

Zu sechst kümmert sich das Waibstadter Team um die Kläranlage. Neben dem technischen Personal werden auch eine Laborantin und zwei Verwaltungskräfte benötigt. Braun, der Elektrotechnikmeister und Abwassermeister ist, arbeitet seit 1998 in der Waibstadter Kläranlage. "Ich bin gerne draußen in der Natur und interessiere mich für Technik. Der Job ist unheimlich abwechslungsreich und passt deshalb perfekt zu mir." Er glaubt nicht, dass die Geruchsbelästigung in der Kläranlage und der Umgang mit Fäkalien potenzielle Auszubildende abschrecken könnten: "Eine Anlage riecht nur dann, wenn es ihr nicht gut geht. Zu den Schmutzstoffen haben wir nahezu keinen direkten Kontakt." Ein Beleg dafür, dass eine Kläranlage nicht durch ihren Geruch auffällt, sieht Braun auch darin, dass manche Einwohner gar nicht wüssten, wo sich die Kläranlage überhaupt befindet.

Der Arbeitstag beginnt in der Regel mit Bürotätigkeiten. Statistiken sind zu erfassen, Meldungen an das Wasserrechtsamt zu machen, Stellungnahmen zu Abwasseranschlüssen bei Bauanträgen abzugeben, und die neuen Laborwerte müssen beurteilt werden, um die Anlage steuern zu können. Oft sind danach Reparaturen zu erledigen, beispielsweise an den Pumpen oder beim Wechsel von Verschleißteilen. Auch kleinere Baumaßnahmen erledigt das Team regelmäßig selbst. So wurde auf dem Betriebsgelände vor Kurzem eine Fotovoltaikanlage installiert, deren Strom für den Eigenbedarf verwendet wird. "45 Prozent der benötigten Energie erzeugen wir selbst mit unserer Fotovoltaikanlage und unseren zwei Blockheizkraftwerken", erklärt Braun.

In Waibstadt unternehme man viel, um den Einsatz von Energie und Chemie immer weiter zu reduzieren. "Als eine der wenigen Kläranlagen in der Region haben wir eine eigene Klärschlammtrocknung", ist Braun froh. Dank seiner beruflichen Qualifikation als Elektromeister ist die Waibstadter Kläranlage auch eine der wenigen, die überhaupt Fachkräfte für Abwassertechnik ausbilden darf.

Arbeit gibt es genug, schließlich weist die Anlage 41.500 Einwohnergleichwerte aus. Bei rund 6000 Einwohnern kann man daran leicht erkennen, wie umfangreich die Schmutzfracht der Waibstadter Gewerbebetriebe ist, die jeden Tag in der Kläranlage ankommt. Braun und sein Team kümmern sich sieben Tage die Woche um das Abwasser. Unter der Woche sind sie ganztägig vor Ort, am Wochenende rund zwei Stunden pro Tag, um die Anlage zu überwachen und zu steuern. Dazu kommt noch die Rufbereitschaft.

Die Abwasserexperten sind aber nicht nur in der Kläranlage anzutreffen. Sie überwachen auf der ganzen Gemarkung die Reinigung der Kanäle oder kümmern sich um die Grünpflege von Rückhaltebecken. "Es wird nie langweilig", findet der 48-jährige Epfenbacher. Gerne würde er sein Wissen bald wieder an einen neuen Azubi weitergeben. "Dafür müsste sich aber erst einmal jemand bewerben", sagt Braun, lacht und macht sich auf den Weg zu einem großen Klärbecken, um eine Probe zu nehmen.