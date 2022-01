So liebt man es in Waibstadt: Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm haben die Waibstadter Vereine zusammen mit der Stadtverwaltung ausgearbeitet und hoffen darauf, dass gewohnt unbeschwert gefeiert werden kann. Archivfoto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Konzerte, Jubiläumsfeiern, Sport-Events oder wohltätige Veranstaltungen: der Veranstaltungskalender der Vereine für das Jahr 2022 bietet viele kulturelle Höhepunkte und jede Menge Möglichkeiten, sich bei den geplanten Festen zu begegnen. Allerdings werden die Auswirkungen der Corona-Verordnungen auch das Veranstaltungsjahr 2022 beeinträchtigen, denn die ersten Veranstaltungen mussten schon wieder abgesagt werden, bevor das neue Jahr überhaupt begonnen hat.

Das für den 8. Januar geplante "Eisbärenfest" der TV-Volleyballer ist bereits abgesagt. Der Ausfall des SG-Winterdorfs am 16. Januar wird ziemlich sicher folgen. "Die Wahrscheinlichkeit ist doch ziemlich groß, dass unser Winterdorf ausfallen wird", sagt SG-Vorstand Markus Stumpf.

Und: Wird das große Jubiläums-Stadtfest im dritten Anlauf endlich gefeiert werden können? Das ist die spannendste Frage im Veranstaltungsjahr 2022. Mit einem dreitägigen Fest sollte bereits im Juli 2020 das Jubiläum "1225 Jahre Waibstadt" gefeiert werden. Bekanntlich fiel es, wie so viele andere Feste, auch im Jahr 2021 der Corona-Verordnungen zum Opfer. Nun soll es am Wochenende vom 22. bis 24. Juli endlich klappen. "Ich hoffe, dass sich die Situation im Sommer wieder entspannt", blickt Bürgermeister Joachim Locher positiv in die Zukunft.

Mit dem Veranstaltungskalender habe die Stadtverwaltung zusammen mit den Vereinen wieder ein tolles Programm erstellt. "Leider werden im ersten Quartal wieder einige Veranstaltungen wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Das ist natürlich schade, da das Leben in unserer Gemeinde ja gerade von diesen Veranstaltungen geprägt wird und wir uns alle nach etwas Normalisierung sehnen", betont Locher.

Im Ortsteil Daisbach freut sich die Schützengemeinschaft über ihr 50-jähriges Bestehen, das am 10. Juni in der Mehrzweckhalle gefeiert wird. An gleicher Stelle wird die evangelische Kirchengemeinde am Wochenende vom 29. bis 31. Oktober das besondere Jubiläum "500 Jahre evangelische Pfarrei Daisbach" begehen.

Viele etablierte Feste sollen wieder in gewohnter Weise gefeiert werden, darunter die Feierlichkeiten in Waibstadt und Daisbach rund um den 1. Mai, das "Spritzenfest" der Freiwilligen Feuerwehr in Waibstadt am 12. Juni, das "Musikfest" des Musikvereins am 2. und 3. Juli, das DLRG-Schwimmbadfest am 10. Juli, das "Käskuchenfest" der SFZ BigBand vom 13. bis 14. August und viele weitere mehr. Besonders hoffen viele Einwohner darauf, dass auch wieder die Kerwe gefeiert werden darf, die in Daisbach vom 16. bis 19. September und in Waibstadt vom 4. bis 8. November geplant ist. Musikliebhaber dürfen sich auf das Chorkonzert von "Chorisma" am 21. Mai oder das Frühjahrskonzert des Musikvereins am 29. Mai freuen.

Im schulischen Bereich freut man sich auf die Gartenbörse der Realschule am 14. Mai oder das Schulfest der Brunnenschule am 25. Juni. Auch sportliche Höhepunkte stehen an: Am 5. und 6. Februar werden in der Sporthalle die Westdeutschen Faustballmeister in den Altersklassen "U18 weiblich" und "U16 männlich" ermittelt. Am 19. und 20. März finden die DLRG-Bezirksmeisterschaften in Waibstadt statt.

Das Faustball-Grümpelturnier und das bundesoffene Fronleichnams-Faustballturnier finden vom 15. bis 17. Juni statt. Der Sportverein veranstaltet vom 17. bis 19. Juni sein Sportfest in Daisbach. Am 26. Juni ist das Mountainbike-Rennen der Kraichgau-Biker geplant. Das Beachvolleyball-Grümpelturnier des Turnvereins soll am 16. und 17. Juli ausgetragen werden.

Neue Veranstaltungsformate sind ebenfalls angedacht. So möchte der Musikverein am 26. Februar in der Stadthalle eine Faschingsparty feiern. Die Sportgemeinschaft plant für den 23. April das "1. SG-Frühlingsfest".

Die Abteilung für Kultur und Nachhaltigkeit des Turnvereins plant mehrere kulturelle Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Sofern diese Veranstaltungen dann stattfinden können. "Ich gehe von einem geselligen Jahr 2022 aus", erläutert Boris Schmitt, der als Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Waibstadter und Daisbacher Vereine den Veranstaltungskalender in enger Abstimmung mit dem Rathaus koordiniert. "Unzählige Vereinsveranstaltungen, vielfältige Treffen und ein gemeinsames Jubiläumsstadtfest als Highlight" hofft er, erleben zu können. Zum Start ins neue Jahr sei "allerdings noch etwas Zurückhaltung gefordert": Das traditionell erste Fest im Jahreskalender, das Eisbärenfest, habe schon abgesagt werden müssen und selbst zum eher beschaulichen Peru-Tag werde es kein Fest geben, "aber zumindest die Möglichkeit, Essen abzuholen", sagt Schmitt.

"Die Kreativität und das Engagement, Veranstaltungen und Aktivitäten neu zu denken und trotzdem etwas für die Gemeinschaft anzubieten", zeichne die Vereinslandschaft in Waibstadt und Daisbach aus. Schmitt erinnert an die Vereinsduelle, Online-Konzerte, Modevideos, Grillevents, den musikalischen Adventskalender oder das gemeinsame Kerwezelt der Vereine. Daher sei ihm auch vor dem Start ins Jahr 2022 nicht bange. "Aber ich freue mich auch schon tierisch auf ganz normale Präsenzveranstaltungen und vielfältige Begegnung", hofft Schmitt auf ein besseres Jahr für Vereinsveranstaltungen.