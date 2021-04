Die größte neue Investition mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 230 000 Euro betrifft das Rathaus, an das zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs zu allen Etagen ein Aufzug angebaut werden soll. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Die gute Nachricht vorweg: Die Steuern- und Gebührensätze bleiben unverändert. Die weiteren Ausführungen zum städtischen Haushaltsplan für das Jahr 2021, in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen, waren allerdings weniger erfreulich: Zum ersten Mal, nach zehn Jahren ohne Neuverschuldung, plant die Stadt wieder eine Kreditaufnahme. Und trotz der im interkommunalen Vergleich hohen Steuersätze, kann der Ergebnishaushalt der Stadt in diesem Jahr nicht ausgeglichen werden und wird planmäßig mit einem Fehlbetrag schließen.

"Wir fahren auf Sicht und haben vorsichtig geplant", betonte Bürgermeister Joachim Locher. Trotz der Widrigkeiten im Zuge der finanziellen Folgen der Corona-Krise sei es gelungen, einen "recht soliden Haushalt" aufzustellen. Dass in finanzieller Hinsicht keine großen Sprünge möglich sind, zeigt sich daran, dass die Fertigstellung der beiden Hochwasserrückhaltebecken die größte Maßnahme darstellt. Hinzu kommen notwendige Sanierungen und Beschaffungen in Schulen, Kindergärten und im Schwimmbad sowie die Unterhaltung von Straßen und Gehwegen im Zuge des Breitbandausbaus.

Daisbachs Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner erklärte, dass der Ortschaftsrat mit den in den vergangenen Jahren in Daisbach getätigten Investitionen immer zufrieden gewesen sei. Der große Wunsch sei nunmehr die grundlegende Sanierung der Verwaltungsstelle. Andere Projekte müssten zurückstehen. In seiner Sitzung hatte der Ortschaftsrat der Haushaltsplanung bereits einstimmig zugestimmt.

Der neue Stadtkämmerer Markus Zappe führte aus, dass er sich für einen grünen Einband für den Haushaltsplan entschieden hat: "Grün ist die Farbe der Hoffnung, eine Hoffnung auf Besserung", erklärte Zappe. "Die Einnahmeausfälle, insbesondere in der Gewerbesteuer, können nicht durch anderweitige Einnahmen gedeckt werden. Sollten sich hier nicht kurzfristig erhebliche Verbesserungen im Pandemiegeschehen und damit in der Wirtschaft auftun, wird dieses negative Ergebnis in einer Höhe von rund 200.000 Euro Realität werden", erklärte der Kämmerer. In der Konsequenz würde die Pro-Kopf-Verschuldung im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich von 877 Euro auf 905 Euro steigen. Um überhaupt Investitionen realisieren zu können, ist nach zehn Jahren erstmals wieder eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 400.000 Euro geplant.

Die geplanten Investitionen im laufenden Jahr betragen rund zwei Millionen Euro. Sie dienen überwiegend zum Abschluss bereits begonnener Maßnahmen. Die größte neue Investition mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 230.000 Euro betrifft das Rathaus, an das zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs zu allen Etagen ein Aufzug angebaut werden soll. Ursprünglich angedachte Großprojekte, wie die Sanierung der Stadthalle, die Dachsanierung am Gebäude des Städtischen Kindergartens, die Straßendeckensanierung der Hauptstraße, die Sanierung des Schwimmerbeckens im Hallenbad oder die Sanierung der Lange Straße, werden erst einmal zurückgestellt.

Größere Sorgen macht sich das Stadtoberhaupt im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2022: "Man muss kein Prophet sein, um jetzt schon sagen zu können, dass die Finanzsituation im nächsten Jahr nochmals deutlich schlechter werden wird", blickte Locher in die Zukunft. "Hinzu kommt, dass im Haushaltsjahr 2021 letztmalig eine Einnahme aus der Veräußerung von Gemeindegrundstücken den Finanzhaushalt entlastet. Alle künftigen Maßnahmen ab 2022 werden rein kreditfinanziert sein müssen", zeigte Stadtkämmerer Zappe auf, dass künftige Investitionen, wie die für kommendes Jahr angedachte Sanierung der Verwaltungsstelle Daisbach, sehr wahrscheinlich über weitere neue Schulden finanziert werden müssten.