Im letzten Jahr noch mit Plastik, freuen sich die Abteilungsleiter von der SFZ BigBand Moritz Schäfer (links) und Stefan Kröner, sowie Boris Schmitt, der Vorstandsvorsitzende des Turnvereins in diesem Jahr darauf zu verzichten. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Was kann man vor Ort tun, um ein Zeichen in Sachen Klimaschutz zu setzen? Diese Frage hat sich auch der Musikerrat der SFZ BigBand gestellt, die am Sonntag, 11. August, wieder das traditionelle Käskuchenfest auf dem Waibstadter Marktplatz veranstalten wird.

"Alle reden vom Umweltschutz. Wir möchten tatsächlich neue Wege beschreiten und mit gutem Beispiel vorangehen", sagte der musikalische Leiter Michael Lutz. Als Beitrag zum Klima- und Umweltschutz soll es auf dem diesjährigen Käskuchenfest weniger Abfälle geben. Außerdem will die SFZ BigBand auf ökologisch nachhaltige Produkte umsteigen. Auch die Mülltrennung soll verbessert werden.

Trinkhalme aus Kunststoff, Ketchup in kleinen Portionsbeuteln oder beschichtete Kuchenplättchen: Das alles soll es in diesem Jahr nicht mehr geben. Das war für die Verantwortlichen klar, als sie Bürgermeister Joachim Locher den neuen Ansatz im Rathaus vorstellten.

"Wir reduzieren Einwegartikel, wo immer es möglich ist, und ersetzen unvermeidbare Einmalartikel durch umweltfreundlich hergestellte und plastikfreie Produkte", erklärte Michael Lutz. Dies betrifft das Geschirr, Besteck, die Gläser und auch die Aufbewahrung der Lebensmittel.

Die Betriebs- und Hilfsmittel sollen ebenfalls nachhaltig sein. Zum Beispiel sollen die Arbeitstische im Wirtschaftsbereich, die in der Vergangenheit mit Plastikfolie abgedeckt waren, nun durch unzerstörbare, aus Metall angefertigte Platten ersetzt werden. Diese sind jahrzehntelang wiederverwendbar.

Die Kuchenschalen für den Straßenverkauf sind umweltfreundlich aus Rohrzucker hergestellt und somit voll kompostierbar. Senf, Ketchup, Milch oder Zucker gibt es nur noch in großen Behältern. Die Frischhaltefolie wird durch Papiertaschen ersetzt. Fast alle Speisen und Getränke sollen von Lieferanten aus der Umgebung bezogen werden.

"Vielleicht machen ja auch unsere Gäste mit und bringen ihre eigenen Boxen mit, um den Käskuchen für zu Hause mitzunehmen. Oder sie schonen die Umwelt und kommen mit dem Rad", sagte Stefan Kröner. Auch Boris Schmitt, Vorstandsvorsitzender des Turnvereins, dessen musikalische Abteilung die SFZ BigBand ist, zeigte sich begeistert von der Idee: "Es muss ein Umdenken stattfinden. Das Käskuchenfest soll der Anfang sein." Alle weiteren Abteilungen des Turnvereins werden sich diesem Konzept nach und nach anschließen.

Aber auch an den CO2-Ausstoß hat die SFZ BigBand gedacht. "Man muss 80 Bäume pflanzen, um jährlich eine Tonne CO2 durch Bäume zu kompensieren", erklärt Michael Lutz. Deshalb überreichte er symbolisch einen kleinen Baum an die Stadt, und fügte hinzu: "Wenn wir dazu jedes Jahr einen Baum pflanzen, gibt es vielleicht irgendwann in Waibstadt eine ,Käskuchenallee‘."

Auch von Seiten der Politik findet die Idee der SFZ BigBand großen Zuspruch. Bürgermeister Joachim Locher hofft beispielsweise, dass sich auch weitere Vereine anschließen. Ebenso wie Landrat Stefan Dallinger. Dieser erklärte in einem Schreiben, dass er sich sehr freue, dass Bürger mit eigenem Engagement zum Klimaschutz beitragen und hofft auch, dass die Idee Nachahmer findet.