Die Familie von Timo wird an diesem Samstag zu Hause in Meckesheim zusammensitzen und an den Sohn denken. Vater Rolf Schmitt möchte außerdem das Foto von Timo, das auf dem Kreuz zu sehen ist, erneuern. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Ganz versunken steht Rolf Schmitt an der Kreuzung in der Lange Straße. Jene Kreuzung, an der sich das Leben seiner Familie komplett verändert hat, an einem Tag, der Schmerz und Leid gebracht hat. Es ist die Kreuzung, an der vor genau einem Jahr Sohn Timo gestorben ist, mit gerade einmal 15 Jahren. Er war mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als er an der Kreuzung einer Autofahrerin die Vorfahrt nahm.

Vorsichtig wechselt Schmitt die Blumen in der Vase, die an einem der beiden Verkehrsspiegel montiert ist. Schmitt hält inne, steht einige Augenblicke regungslos vor der Vase. Dann schwenkt er seinen Blick kurz zu dem silbernen Kreuz, auf dem in großen Buchstaben Timo und darunter 25.7.2019 steht. Auf der kleinen Mauer vor dem Gartenzaun haben eine Kerze und ein weißer Engel ihren Platz.

Schmitt kommt jede Woche an die Unfallstelle, um die Blumen auszutauschen, meistens Samstagmittag. Es hilft ihm bei der Trauerarbeit. Ihm gehe es den Umständen entsprechend sagt er, und fügt hinzu: "Manchmal ist es ganz schlimm. Das holt einen immer wieder ein." Aber der Alltag helfe ein wenig dabei, zu verdrängen. "Es muss weitergehen." Schmitt wirkt tapfer, und trotzdem glänzen seine Augen. Manchmal muss er kurz schlucken, bevor er weiterredet.

Weihnachten sei ganz schlimm gewesen. "Da fehlt halt jemand." Im April wäre Timo 16 Jahre alt geworden. Am Freitag hätte er seinen Realschul-Abschluss zusammen mit seinen Kameraden in der Stadthalle gefeiert. Denn bestanden hätte er ihn sicherlich. Timo war einer der Besten in seiner Klasse. Nun war die Familie alleine auf der Feier.

Es hilft ihnen sehr viel bei ihrer Trauerarbeit zu sehen, wie die anderen Jugendlichen heranwachsen. Schmitt fragt sich dann immer, was Timo wohl so gemacht hätte. Klassenlehrer Christian Büttner, Eltern früherer Klassenkameraden und die Schüler selbst meldeten sich oft und würden die Familie sehr unterstützen. Die Schmitts wurden in die Schul-Gemeinschaft aufgenommen. Vater Rolf spricht davon, dass sie wie eine zweite Familie sind.

Nicht nur zur Abschlussfeier wurden sie eingeladen. Auch als ein Baum für alle verstorbenen Kinder, die die Realschule besucht haben, gepflanzt wurde, waren die Schmitts dabei. Genauso wie beim Handballverein, bei dem Timo spielte. Noch immer gehen sie zu den Turnieren, "wie wenn er noch dabei wäre", sagt Schmitt. Für ihn ist das eine Art Therapie, denn professionelle Hilfe hat die Familie bis jetzt nicht in Anspruch genommen. Schmitt versucht, den Schmerz durch Arbeit zu verdrängen. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Donnerstagmorgens, alle drei bis vier Wochen, eher weniger. Denn es war ein Donnerstag, als Timo verunglückte. "Dann holen wir tief Luft", sagt Schmitt – und macht genau das.

Auch Roger Reker lassen die Erinnerungen an den Unfall nicht los. Er hat Timo betreut, bis der Krankenwagen kam, und Erste Hilfe geleistet. Reker erlebt diese Rückblenden, die sogenannten Flashbacks, immer wieder. Vor allem wenn er Einsatzfahrzeuge hört. Bis in seine Träume verfolgt ihn das Geschehen. Er ist deshalb in Behandlung. Ob er das in den "Griff" bekommt, weiß Reker nicht. Er habe geglaubt, dass er das besser verarbeitet. An seinem Zaun hängt Timos Kreuz. Reker hat ein Dach darüber angebracht, um es besser vor Regen zu schützen. Oft würden Kinder stehen bleiben und an dem Kreuz verweilen. So wie jetzt. Minutenlang steht ein Mädchen am Kreuz, fast scheint es, als würde es mit Timo reden.

Schon länger kämpft Reker dafür, dass die Lange Straße in irgendeiner Weise verkehrsberuhigt wird. Aber die Mühlen in Heidelberg würden langsam mahlen. Als Konsequenz aus Timos Unfall hat er seinen Eingang zum Grundstück verlegt, der alte war zu gefährlich.

Auch Rolf Schmitt würde es begrüßen, wenn es wenigsten eine Rechts-vor- links-Regelung an der schwer einsehbaren Stelle gibt. Aber ob das den Unfall verhindert hätte, ist fraglich. Er macht der Fahrerin des Autos, die nachweislich nicht zu schnell gefahren ist, keinerlei Vorwürfe. Er sagt: "Beide waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort." Der 56-Jährige fände es gut, wenn in den Gemeinden ein Umdenken stattfindet, und Straßen so gebaut werden, dass ein Unfall wie dieser nicht mehr passieren kann.

Wenn Timo vom Himmel herunterschauen würde, würde er sagen "ihr macht das gut", erzählt Schmitt, der sich sicher ist, dass Timo die Familie in gewissen Dingen unterstützt. Dann stockt seine Stimme und er kämpft sichtlich mit den Tränen.