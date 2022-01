Von Christian Laier

Waibstadt. Seit 50 Jahren treffen sich die Mitglieder des "Skatclub Ramsch" jeden Freitagabend, um gemeinsam Karten zu spielen. Über die Jahre sind die "Skatbrüder" Rolf Bertsch, Armin Bechtel und Werner Braun gute Freunde geworden. Im Jubiläumsjahr unternahmen sie zusammen mit ihren Ehefrauen sogar einen viertägigen Ausflug, um ihre jahrzehntelange Freundschaft zu feiern.

Gespielt wird mit leicht vergilbten Karten einer Zigarettenfirma. Es wird konzentriert "gereizt" und gespielt. Zwischen den Spielen wird viel Privates ausgetauscht. Zu Beginn serviert der Gastgeber seinen Mitspielern traditionell ein Stück Kuchen und ein Bier. Gestritten wird nie, berichten die erfahrenen Skatspieler. "Es ist wie in einer Ehe. Wenn es mal ein Problem gibt, sprechen wir darüber", antworten die drei Männer im Gespräch mit der RNZ auf die Frage nach dem Erfolgsrezept ihrer jahrzehntelangen Freundschaft.

Im Jahr 1971 waren alle Gründungsmitglieder noch aktive Fußballer der Sportgemeinschaft und spielten nach dem Training im Clubhaus Skat. "Einige Außenstehende schauten uns zu, kommentierten die Spielzüge und wussten alles besser. Wir haben deshalb auf einem Bierdeckel schriftlich vereinbart, nie mehr in einer Wirtschaft Skat zu spielen", erinnert sich Gründungsmitglied Bertsch. Der 77-jährige Waibstadter sieht es als den entscheidenden Punkt an, dass seit diesem Gründungsabend nur noch privat gespielt wird. Reihum ist jeder mal in seinem Zuhause der Gastgeber, und die begeisterten Kartenspieler können sich seitdem ungestört auf ihr Spiel konzentrieren.

Dass ein Skatclub über fünf Jahrzehnte bis heute besteht, sehen die drei Freunde als außergewöhnlich an. Alle anderen befreundeten Skatclubs, die sich damals gegründet hatten, hätten sich schon lange aufgelöst. Traurig sind sie, dass zwei Gründungsmitglieder ihrer Runde bereits verstorben sind. Die Freunde pflegten über die Jahre nicht nur das Kartenspielen, sondern nahmen auch an sportlichen Freizeitturnieren teil. Stolz ist man noch heute darauf, dass der "Skatclub Ramsch" das erste Waibstadter Fußball-Grümpelturnier gewinnen konnte. Früher wurden viele Ausflüge unternommen. So reiste der Skatclub schon nach Spanien oder in die Türkei. Über die Jahre nahmen auch immer wieder Gastspieler an den Spielabenden teil, einer davon ist der Vater des Fußball-Bundestrainers Hansi Flick. Auch kulturell brachte sich "Ramsch" ein und verkaufte am Stadtfest oder bei der Kerwe "Langos" oder veranstaltete Preis-Skat-Abende. In den vergangenen Jahren ist es allerdings etwas ruhiger geworden, und die Freunde konzentrieren sich nur noch aufs Skatspielen.

Hinter dem Spieltisch hängt die Vereinsfahne: gefertigt aus rotem Satin-Stoff, mit weißen Buchstaben ist das Vereinslogo aufgebracht. Auf dem Tisch steht neben dem Bier auch ein Schnapsglas an jedem Platz. "Skatclubs wird nachgesagt, dass sie viel trinken würden. Manchmal haben wir das Klischee erfüllt", sagt Bechtel lachend, der mittlerweile in Meckesheim wohnt. "Hier sitzen drei zusammen, die sind so unterschiedlich, dass es jeden Freitag unterhaltsam ist. Die Ehrlichkeit und Menschlichkeit machen es aus", weiß der 71-Jährige. Alle schätzen die Geselligkeit. Besonders freut die Skatbrüder, dass ihre Ehefrauen das Hobby unterstützen und zwischen allen über die Jahre Freundschaften entstanden sind. Deshalb wurde das 50. Jubiläum mit einem Ausflug nach Deggendorf mit allen Ehefrauen vier Tage lang gebührend gefeiert. Auch der Silvesterabend an diesem Freitag zum Abschluss des Jubiläumsjahres 2021 wird in der Gemeinschaft verbracht.

"Wir sagen uns schon sehr deutlich die Meinung. Aber eskaliert ist es noch nie", berichtet Braun, den seine Mitspieler als "Zahlenmensch" bezeichnen. Der 73-jährige, der mittlerweile in Horrenberg lebt, führt handschriftlich die Vereinschronik. Wenn nicht gerade ein Familienfest oder ein besonderer Feiertag ansteht, wird jeden Freitag um 20 Uhr Skat gespielt. "Wenn ausnahmsweise freitags mal kein Skat ist, ist für mich Volkstrauertag", sagt Rolf Bertsch lachend, der auf seinem historischen Klemmbrett die Spielergebnisse protokolliert und laut seinen Mitspielern stets "auf Sicherheit spielt".

Die rund drei Stunden Skat am Freitagabend sind ein wichtiger Bestandteil im Leben der Skatbrüder. "Es geht um die Freundschaft. Wir erzählen uns jeden Freitag, was wir in der vergangenen Woche erlebt haben. Jeder ist in allen drei Familien tief verwurzelt", sagt Bechtel. Dann wird es am Tisch wieder ruhig, nachdem alle ihre Karten aufgenommen haben. Und es geht wieder um den Hauptgrund ihrer Zusammenkunft: die Freude am Skatspiel.