Waibstadt. (cla) Auf konstantem Niveau bewegen sich die Besucherzahlen im Hallen-Freibad. Dies berichteten Bürgermeister Joachim Locher und Hauptamtsleiter Marc Fischer in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Stadtverwaltung hatte die Besucherzahlen für das vergangene Jahr ausgewertet, um dem Gemeinderat darüber zu berichten. Das Hallen-Freibad zählte im Laufe des Jahres 2018 insgesamt 39.159 Besucher, wovon zwei Drittel in den Wintermonaten das Bad nutzten. "Die Tendenz im Vergleich zu den Vorjahren zeigt eine nahezu gleichbleibende Zahl an Schwimmbadnutzern", berichtete Fischer.

Das Hallen-Freibad erfreue sich einer regen Nutzung durch die Waibstadter Grundschule und die Realschule sowie die Steinsbergschule Sinsheim. Ebenso sind mehrere Vereine regelmäßig im Bad. "Wegen der bereits starken Auslastung müssen wir regelmäßig Anfragen von weiteren externen Interessenten ablehnen", bedauerte Fischer.

In den Sommermonaten herrsche traditionell weniger Betrieb als in den Wintermonaten. "Auch das ansonsten sehr beliebte Sommerfest war 2018 mit geschätzt 175 Besuchern leider nicht ganz so gut besucht wie in den Jahren zuvor", erläuterte Fischer. Und Bürgermeister Locher fügte hinzu: "Jedes vierte Kind kann nicht mehr schwimmen, weil viele kommunale Bäder geschlossen werden. Unsere Grundsatzentscheidung war deshalb wichtig, das Bad grundlegend zu sanieren. Darüber hinaus arbeiten wir sehr gut mit dem DLRG-Ortsverein zusammen",

Stadtrat Gerhard Rieser bezeichnete es als sehr erfreulich, dass im Durchschnitt pro Tag über 100 Besucher das Bad nutzen.