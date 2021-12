Waibstadt-Daisbach. (wig) Das Rathaus Daisbach wird saniert. Das war für viele Zuhörer der Ortschaftsratssitzung in der Mehrzweckhalle eine wichtige Nachricht. Dabei ging es um den Haushaltsplan für das Jahr 2022. Trotz dem zweiten Corona-Jahr sei ein ausgeglichener Haushalt ohne Kreditaufnahme eingeplant, sagte Bürgermeister Joachim Locher. "Die größte Baumaßnahme wird wieder in Daisbach sein, nicht in Waibstadt", betonte das Stadtoberhaupt.

Stadtkämmerer Markus Zappe freute sich, dass es geschafft wurde, den Haushalt "vorjährig", also noch im alten Jahr einzubringen und dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden könne. Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner wies darauf hin, dass der Ortschaftsrat der Sanierung des Rathauses absolute Priorität eingeräumt habe. Es wurde keine "Wunschliste", wie üblich, aufgestellt, der Rathaussanierung sollte alles andere untergeordnet werden. "Dieses historische Gebäude in zentraler Lage ist uns sehr wichtig, hier können die Bürger auf kurzem Weg ihre Angelegenheiten erledigen – ein Zeichen von Bürgernähe", fand der Ortsvorsteher.

Die Maßnahme ist nun im Haushaltsplan verankert, sie schlägt mit rund 1,3 Millionen Euro zu Buche. "Das ist ein Kraftakt für die Stadt und nicht selbstverständlich, ein positives Zeichen für Daisbach", sagte Glasbrenner, der dafür an Gemeinderat, Bürgermeister und Kämmerei seinen Dank aussprach.

Mirco Büchler fügte hinzu, dass der Ortschaftsrat mit dem Haushalt zufrieden sein könne, denn auch die Anmeldungen von Sportverein, Kindergarten und Grundschule wurden berücksichtigt. Einmütig stimmte das Gremium dem Planwerk zu.

Weiter legten die Ortschaftsräte die offizielle Bezeichnung des Gebäudes im amtlichen Sprachgebrauch fest. Zur Wahl standen "Verwaltungsstelle Daisbach", "Altes Rathaus", "Altes Schulhaus" und "Rathaus Daisbach". Mit großer Mehrheit fiel die Wahl auf "Rathaus Daisbach".