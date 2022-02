Von Christian Laier

Waibstadt. Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel – und sein Job ist es, dafür zu sorgen, dass sauberes Trinkwasser in ausreichender Menge zur Verfügung steht: Reiner Nimmervoll ist der Wassermeister des in Waibstadt ansässigen "Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Unterer Schwarzbach", der Daisbach, Neidenstein und Waibstadt mit Trinkwasser versorgt.

Auf die Frage, wie ein normaler Arbeitstag eines "Wassermeisters" abläuft, muss Nimmervoll zunächst lachen, bevor er sich um eine Antwort bemüht: "Das gibt es bei uns nicht. Wir müssen flexibel sein", lautet seine Antwort. Zu oft werde die Tagesplanung über den Haufen geworfen, wenn ein Wasserrohrbruch gemeldet wird. Dann muss der 52-Jährige mit seinen beiden Teamkollegen dafür sorgen, dass die undichte Stelle schnell gefunden und repariert wird.

Rund 60 Kilometer Hauptleitungen betreuen die Mitarbeiter des Zweckverbands. Drei Brunnen, aus denen eigenes Trinkwasser gefördert wird, und vier Wasserhochbehälter behalten sie im Blick. Etwa die Hälfte des Wassers, das der Verband an die Kundinnen und Kunden verkauft, fördert er aus den eigenen Brunnen. Die andere Hälfte ist zugekauftes Bodensee-Wasser.

"Fachkraft für Wasserversorgungstechnik" heißt der Ausbildungsberuf, der den Weg in diesen Aufgabenbereich ebnet. Nimmervoll ist als Rohrnetzbauer zur Wasserversorgung gekommen. Seit dem 1. Februar 2019 ist er als Wassermeister für den Zweckverband tätig. "Mir macht die Aufgabe richtig Spaß", sagt der Radsportbegeisterte. Zu tun hat er es täglich mit Firmen, die Arbeiten für den Zweckverband übernehmen, mit der Verbandsverwaltung, die im Waibstadter Rathaus residiert, und mit den Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei allen Fragen zum Thema Trinkwasser an Nimmervoll wenden können.

Meistens beginnt der Arbeitstag mit dem Ablesen des Wasserverbrauchs und der Wassergewinnung. "Was läuft rein in den Hochbehälter, und was läuft raus? Das müssen wir wissen", erklärt Nimmervoll. Regelmäßig werden die Brunnen und jeder Hochbehälter kontrolliert. "Hausanschlüsse verlegen, Rohrnetzprüfung, Zähler wechseln, die Instandhaltung der Hochbehälter, die Beseitigung von Rohrbrüchen, die Überprüfung von Hydranten und Schiebern, das Spülen des Rohrnetzes, die Überwachung von Baustellen in Neubaugebieten", zählt der in Neckargemünd lebende Wassermeister seine Hauptaufgaben im Außendienst auf.

Die andere Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt er im Büro. Dann bearbeitet er Anträge auf Anschluss an die Wasserversorgung, die Anmeldung von Trinkwasseranlagen, Gartenwasserzählern oder Bauwasserzählern oder kontrolliert die Maße von Baustellen. Viel Zeit nehme auch das Lesen von technischen Vorschriften wie DIN-Normen und Arbeitsblätter des Deutscher Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) in Anspruch, um Änderungen zu verfolgen und immer auf dem aktuellen Stand zu sein.

Wegen der Bedeutung des Trinkwassers für die Bevölkerung leisten die drei Mitarbeiter abwechselnd rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche Bereitschaftsdienst. "Unter der Woche haben wir normale Arbeitszeiten. Am Wochenende sind wir aber ebenfalls täglich da, um die Einrichtungen zu kontrollieren und Rohrbrüche zu beheben", erklärt Nimmervoll.

Was sollte man können, wenn man sich für einen Job bei der Wasserversorgung interessiert? "Für den Job muss man handwerklich begabt sein, gut mit den Leuten können und bereit sein, sich ständig weiterzubilden", findet Nimmervoll.